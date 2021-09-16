Вынесен приговор организатору финансовой пирамиды в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде суд вынес приговор в отношении 34-летнего мужчины, привлеченного к уголовной ответственности по статье 217 УК РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой». За короткое время аферисту удалось обмануть 67 человек и собрать более 50 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2019 году аферист в одном из мобильных приложений создал групповой чат, с помощью которого стал распространять ложные сведения о якобы существующей инвестиционной программе. Ее задача, как уверял злоумышленник, инвестирование денежных средств в некую биржу с целью получения прибыли в двойном размере в зависимости от вложенной суммы. Он создал мнимый маркетинговый план, согласно которому на вложенные денежные средства будут приобретены акции одних компаний, с последующей продажей акций других компаний.

В течение двух лет следователи Следственного управления Департамента полиции Карагандинской области кропотливо собирали неопровержимые доказательства вины подозреваемого.

«Используя банковские карточки своих родственников и знакомых, мужчина стал принимать вклады от граждан путем безналичного перечисления денежных средств. 27 октября 2019 года по данному факту в ЕРДР зарегистрировано уголовное дело по статье 217 УК РК. В ходе его расследования установлены 67 потерпевших. Им причинен общий ущерб на сумму 51 млн 435 тысяч тенге. Суд вынес приговор, согласно которому создатель финансовой пирамиды приговорен к пяти годам лишения свободы», - сообщил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин.