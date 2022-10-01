Вынесен приговор одному из организаторов крупнейшей финпирамиды в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 30 сентября 2022 года районным судом №2 Алматинского района города Астаны оглашен обвинительный приговор в отношении сотрудника ТОО «Гарант 24 Ломбард», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Суда.

Органом уголовного преследования Ф. предъявлено обвинение в том, что будучи являясь сотрудником ТОО «Гарант 24 Ломбард» совершил преступления, предусмотренные:

- по ст. ст. 190 ч.4 .п. 1,2 УК (мошенничество, совершенное преступной группой, в особо крупном размере);

- по ст. 214 ч.2 п.1, 2 УК (незаконное предпринимательство, совершенное преступной группой, сопряженное с извлечением доходов в особо крупном размере, неоднократно);

- по ст. 217 п.1, 2 УК (создание финансовой пирамиды совершенное преступной группой с привлечением денег и иного имущества в особо крупном размере);

-по ст. 262 ч.2 УК (участие в организованной группе).

Уголовное дело в отношении Ф. было выделено из основного дела, в связи с объявлением его в международный розыск. Приговор по основному делу по этим же статьям обвинения в отношении остальных 48 лиц вынесен судом №2 г. Актобе 26 августа 2022 года.

В суде установлено

Ф. и другие (в отношении последних дело рассмотрено другим судом) преданы суду за создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой - компанией ТОО «Гарант 24 Ломбард» (далее ТОО), куда вовлечены 228 граждан Казахстана, а именно по городу Астана, которые вложили денежные средства на общую сумму более 356 миллионов тенге в течение 2019 - 2020 годов.

Указанные лица с целью наибольшего вовлечения вкладчиков на территории Республики Казахстан, в том числе на территории города Астаны, создали ТОО.

В социальных сетях они разместили информацию о вложении в ТОО на оснований договора минимальной суммы денег 300 тыс. тенге сроком до 3 месяцев. При составлении договора обещали ежемесячный доход от 30 % до 40 % от вложенной суммы.

Создав финансовую пирамиду на территории Республики Казахстан, собрав деньги от вкладчиков, присвоили их.

Подсудимые разработали карьерную лестницу, открыли офисы по городам Республики Казахстан, в том числе в городе Астане, распространяли мотивирующие видеоролики, проводили встречи с вкладчиками.

В суде потерпевшие показали, что агенты компании уверяли их в том, что доходы ТОО растут от вкладов в криптовалюты и в микрокредитные организации.

Между тем, ТОО никаких инвестиционных вкладов не делали, других доходов не имели.

Свидетели показали, что Ф. состоял на руководящей должности в филиале по городу Астана, проводил собеседования при приеме на работу и регулировал всю работу филиала.

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключением судебно-экономической экспертизы и другими материалами дела.

Прокурор просил назначить подсудимому Ф. по ст. ст.190 ч.4 .п. 1,2, 214 ч.2 п.1, 2, 217 п.1, 2, 262 ч.2 Уголовного кодекса РК, по совокупности уголовных правонарушении, окончательно 15 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет.

Наказание

Приговором суда Ф. признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. ст.190 ч.4 .п. 1,2, 214 ч.2 п.1, 2, 217 ч.3 п.1, 2, УК и осужден к 9 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет.

Суд при назначении наказания учел наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного законом (ст.53 УК) в отношении подсудимого – наличие малолетних детей.

Отягчающих обстоятельств не имеется.

По ст. 262 ч.2 УК Ф. оправдан в связи с недоказанностью его вины.

Приговор суда в законную силу не вступил.