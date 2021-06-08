Вынесен приговор карагандинцу, нанесшему девушке 20 ножевых ранений

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области вынесли приговор мужчине, который нанес своей бывшей девушке 20 ударов ножом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уголовное дело в отношении 23-летнего карагандинца, который обвиняется в покушении на убийство, рассматривалось в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области. Подсудимый отрицал свою вину, утверждая, что он не намеревался убивать бывшую девушку. Адвокат подсудимого просил суд переквалифицировать статью.

Однако судья Бекзат Шалгимбаев, изучив все материалы, собранные по делу, и заслушав всех участников процесса, приговорил подсудимого к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы. Приговор суда еще не вступил в законную силу. Подсудимый и его защитник уже подали апелляционную жалобу в Карагандинский областной суд.

Напомним, в октябре прошлого года. 23-летний мужчина нанес 20 ножевых ранений своей бывшей возлюбленной, и скрылся с места преступления. Спустя месяц стражи порядка задержали его.