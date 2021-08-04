Вынесен приговор экс-главе СК «Фармация»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Есильском районном суде Нур-Султана озвучили приговор экс-главе СК «Фармация» Берику Шарипу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Берика Шарипа признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 287 ч.2 УК РК и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1000 МРП в сумме 2 млн 778 тысяч тенге. Берика Шарипа признать невиновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361 ч. 4 п.3 УК РК и оправдать за отсутствие в его действиях состава уголовного правонарушения», - сказал судья Канат Дуйсембиев, озвучивая приговор.

Судом постановлено в соответствии со ст.62 ч.3 п.4 УК РК зачесть срок наказания в виде штрафа время содержания под стражей в период с 12 августа 2020 года, 4 августа 2021 года из расчета 1 день времени содержания под стражей за 4 МРП отбывания наказания в виде штрафа, назначенное наказание Берику Шарипу считать отбытым и освободить его из-под стражи в зале судебного заседания.

«Меру пресечения в виде содержания под стражей отменить. Признать за оправданным право на возмещение вреда, причиненного законом привлечением к уголовной ответственности», - заключил судья.

Как сообщалось, 10 июля после расширенного заседания Правительства под председательством Главы государства стало известно, что руководителей ФСМС Айбатыра Жумагулова и «СК Фармация» Берика Шарипа освободили от занимаемых должностей. Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Правительства поручил провести следствие в отношении компаний СК «Фармация» и ФСМС.

12 июля по согласованию с Премьер-Министром РК Ерхат Искалиев был назначен на должность председателя правления ТОО «СК-Фармация».