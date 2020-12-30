Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Вынесен приговор экс-директору филиала АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
30 Декабря 2020, 11:52
Вынесен приговор экс-директору филиала АО «НК «Қазақстан темір жолы»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Павлодарской области завершено досудебное расследование в отношении экс-директора филиала АО «НК «Қазақстан темір жолы» – «Павлодарская дистанция электроснабжения» Ибраева Р.О. по подозрению в совершении коррупционного уголовного правонарушения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Павлодарской области.

«Он на системной основе, с июня по август 2020 года, в корыстных целях получил от начальников подведомственных ему подразделений дизельное топливо в количестве 6,5 тысяч литров общей стоимостью 1,2 млн тенге. Он обналичил их, а денежные средства использовал в личных целях», - сообщили в пресс-службе департамента.

28 декабря по приговору суда Ибраев Р.О. признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ст.361 ч.1 УК РК), и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи МРП.


КТЖ   Павлодарская область   Борьба с преступностью   Коррупция   Происшествия   Другие государственные органы   Судебный процесс   Регионы Казахстана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам