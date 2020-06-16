Вынесен приговор директору школы, избившему ученика в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области вынесен приговор директору школы, избившему ученика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба областного суда, происшествие случилось в приемной директора школы одного из районов ЗКО. Дежурный учитель вызвал ученика 11 класса М., нарушавшего дисциплину. Директор А. в присутствии дежурного учителя нанес несколько ударов по лицу и телу подростка, нанеся ему легкие телесные повреждения.

Решением специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних ЗКО директор школы признан виновным по статье 140 часть 2 Уголовного кодекса РК (Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

С учетом того, что директор впервые совершил уголовное правонарушение, на него наложен штраф в размере 80 МРП, или 202 тысячи тенге.

Кроме того, директор на два года лишен права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с детьми.

В адрес руководства управления образования ЗКО принято частное постановление для создания безопасного пространства для учащихся школ, проведения разъяснительной работы среди работников сферы.

Приговор не вступил в законную силу.