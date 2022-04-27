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Вымпел акмолинского вуза в честь юбилея отправили в космос

Автор:  
Оксана Матасова
27 Апреля 2022, 04:34
Вымпел акмолинского вуза в честь юбилея отправили в космос

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В рамках юбилея Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова, которому в этом году исполняется 60-лет, на Международную космическую станцию (МКС) был направлен вымпел вуза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала на брифинге заместитель председателя студенческого парламента Аяулым Кулжанова, 18 марта 2022 года вымпел Ualikhanov University был доставлен на МКС кораблём «Союз МС-21», а 30 марта на спускаемом аппарате космического корабля «Союз МС-19» с российско-американским международным экипажем вымпел был доставлен на землю.

«Миссия была поддержана Министерством образования и науки РК и осуществлена при содействии Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК», - поделилась девушка.

На вымпеле с автографами космонавтов и астронавтов поставлена специальная печать Международной космической станции, свидетельствующая о пребывании в космосе. Эта печать находится на борту международной космической станции и никогда не появляется на Земле. Ее штамп - доказательство того, что объект действительно побывал в космосе.

«Стоит отметить, что это первый факт пребывания вымпела казахстанского университета в космосе. До этого в космос свои вымпелы отправлял ряд зарубежных вузов, в их числе Массачусетский технологический институт, Московский государственный университет им. М. Ломоносова, Воронежский государственный университет и другие. Теперь вымпел будет выставлен на стендах главной экспозиции университета и будет олицетворять высокую репутацию университета и его важное значение в подготовке компетентных кадров для экономики и народного хозяйства Акмолинской области и всего Казахстана в целом», - пояснил председатель студенческого парламента Алмаз Темиров.

Как добавил проректор по социально-культурному развитию университета Галым Байтук, подобное действие - невиданный шаг для системы образования РК.

Теперь руководство вуза думает, что или кого запустить в космос на 70-летний юбилей.

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