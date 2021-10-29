Вымогавшие деньги у полицейского карагандинцы задержаны

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Двое карагандинцев, вымогавшие деньги у полицейского, задержаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление собственной безопасности ДП Карагандинской области поступил рапорт сотрудника полиции. Он сообщил, что неустановленные лица вымогают 150 тысяч тенге за нераспространение в социальных сетях видеоролика о якобы нарушении им правил дорожного движения на служебной автомашине.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 194 УК РК «Вымогательство».

В ходе следственных действий с поличным задержан мужчина после получения им от заявителя 150 тысяч тенге. Задержанный показал, что инициатором совершения вышеуказанного уголовного правонарушения является его знакомый. Последний был задержан после передачи ему 70 тысяч тенге и водворен в изолятор временного содержания. Как установлено, задержанный неоднократно провоцировал совершение дорожно-транспортных происшествий, препятствовал исполнению прямых служебных обязанностей сотрудниками, вмешивался в проводимые мероприятия на месте происшествия. Ппо делу проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.