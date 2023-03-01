Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Акмолинская область

Вымогателя задержали в Акмолинской области

1 Марта 2023, 10:34
Вымогателя задержали в Акмолинской области Фото: polisia.kz

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области сотрудниками УБОП пресечена преступная деятельность жителя Бурабайского района, систематически вымогавшего деньги у молодых людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Для сбора доказательной базы и задержания фигуранта с поличным, сотрудниками полиции проводились оперативно-розыскные мероприятия, в том числе специальные. Так, оперативниками задержан ранее судимый житель Бурабайского района, который пользуясь авторитетом среди молодежи, путем шантажа и физических угроз, вымогал денежные средства. 25-летний акмолинец вынуждал потерпевших оформить онлайн-кредиты через мобильные приложения, а затем забирал деньги. Суммы ущерба варьируются от 250 тысяч тенге до 1,4 млн тенге.

На сегодняшний день известно о четырех подобных фактах в городах Щучинск и Кокшетау, потерпевшие уже дали показания. Среди них также есть индивидуальный предприниматель из областного центра, у которого фигурант угрозами забрал 1,4 млн тенге.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 194 УК РК «Вымогательство» сотрудники УБОП проводят мероприятия по установлению других граждан, пострадавших от преступной деятельности задержанного. На период следствия фигурант задержан и находится под арестом.


Новости по теме
Подозреваемого в серии преступлений задержали в Жетысуской области
Сантехнику пытались нелегально ввезти из России в Казахстан
Браконьеров с незарегистрированным оружием задержали в Туркестанской области
Теги:
Читайте также
1,8 миллиона тенге отдал мошеннику житель Туркестанской области
Сантехнику пытались нелегально ввезти из России в Казахстан
Гашиш в особо крупном размере изъяли у жителя Шуского района
Подозреваемого в серии преступлений задержали в Жетысуской области
Браконьеров с незарегистрированным оружием задержали в Туркестанской области
Престижное обучение за рубежом обещала алматинка жителям мегаполиса
Запасом лекарств и продуктов обеспечивают села, которые могут пострадать от паводка в Акмолинской области
Криминальную группировку из «охранного бизнеса» задержали в Кызылорде
Новости партнеров
Популярное
1 Наводнение в Турции: каковы масштабы бедствия
2 Детский сад в Алматы проверяют после видео с питанием малышей
3 Трех человек спасли с затопленной окраины в Актобе
4 Уменьшатся вычеты за обслуживание из пенсионных накоплений казахстанцев
5 Массовый выброс дельфинов произошел на Атлантическом побережье Франции

Лента новостей