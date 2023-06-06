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Вымогателя 17 млн тенге у жителя Костаная задержали полицейские

Редактор:  
Гульмира Байзакова
6 Июня 2023, 13:52
Вымогателя 17 млн тенге у жителя Костаная задержали полицейские Фото: polisia.kz

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Вымогателя крупной суммы денег задержали полицейские города Костаная, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию обратился мужчина, который сообщил о том, что в течение полугода у него на постоянной основе вымогают деньги. Сотрудники управления по борьбе с организованный преступностью департамента полиции Костанайской области установили вымогателя. Им оказался 29-летний ранее судимый гражданин.

«Выяснилось, что он в период с января по июнь, применяя физическую силу, а также под угрозой ее применения, завладел денежными средствами в сумме 17 млн тенге, принадлежавших потерпевшему», – сказал начальник УБОП ДП Костанайской области Серик Байгонов.

В ходе проведения оперативно-следственных действий задержан подозреваемый, у которого изъято оружие и наркотики. Проверяется причастность подозреваемого к иным преступлениям. По факту начато досудебное расследование по статье 194 УК РК «Вымогательство».


Костанайская область   Борьба с преступностью   МВД РК   Костанай  
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