Вымогателя 17 млн тенге у жителя Костаная задержали полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Вымогателя крупной суммы денег задержали полицейские города Костаная, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию обратился мужчина, который сообщил о том, что в течение полугода у него на постоянной основе вымогают деньги. Сотрудники управления по борьбе с организованный преступностью департамента полиции Костанайской области установили вымогателя. Им оказался 29-летний ранее судимый гражданин.

«Выяснилось, что он в период с января по июнь, применяя физическую силу, а также под угрозой ее применения, завладел денежными средствами в сумме 17 млн тенге, принадлежавших потерпевшему», – сказал начальник УБОП ДП Костанайской области Серик Байгонов.

В ходе проведения оперативно-следственных действий задержан подозреваемый, у которого изъято оружие и наркотики. Проверяется причастность подозреваемого к иным преступлениям. По факту начато досудебное расследование по статье 194 УК РК «Вымогательство».