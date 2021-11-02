КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Вымогатели денег задержаны в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С лета 2021 года группа молодых людей вымогала деньги у владелицы одного из увеселительных заведений в поселке Шиели Кызылординской области.

По факту было начато досудебное расследование по пункту 2 части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Вымогательство».

В ходе следствия выяснилось, что они неоднократно получали от потерпевшей денежные средства. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следственно-оперативной группой департамента полиции Кызылординской области задержан 29-летний житель поселка Шиели. В качестве вещественного доказательства изъяты деньги.

Кроме того, в районном центре задержаны еще трое подозреваемых, все жители Шиелийского района. Все четверо задержанных арестованы и водворены в изолятор временного содержания УП города.



