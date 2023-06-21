Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Вымогателей из «общественного фонда» задержали в Семее

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Июня 2023, 22:33
Вымогателей из «общественного фонда» задержали в Семее Фото: polisia.kz

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Подразделениями по борьбе с организованной преступностью МВД cовместно с КНБ, при координации прокуратуры области Абай, на территории города Семей проведена спецоперация по задержанию преступной группы вымогателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Свою криминальную деятельность члены группировки осуществляли под видом благотворительной помощи нуждающимся жителям путем формального создания общественного фонда, который был официально зарегистрирован. Фонд имеет в социальной сети Instagram свою страницу с подписчиками. При этом со дня создания на счет фонда денежные средства не поступали. Подозреваемые лица под предлогом финансирования фонда вымогали деньги у местной молодежи и лиц, употребляющих наркотики. В некоторых случаях злоумышленники удерживали своих жертв в съемных квартирах до получения требуемой суммы.

«Выявлено 7 фактов вымогательства. В ходе спецоперации проведено 19 обысковых мероприятий, изъято холодное и травматическое оружие. В полицию доставлено 18 лиц, из которых задержаны и водворены в изолятор временного содержания 8 основных участников преступной группы. Проводится досудебное расследование», – сообщил начальник управления ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.


Борьба с преступностью   Видео   МВД РК   КНБ   Абайская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее