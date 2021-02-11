Вымогательство среди студентов пресекли полицейские в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Каратальского района Алматинской области задержали вымогателя в одном из учебных заведений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В дежурную часть Каратальского РОП обратился 46-летний житель с заявлением о двух фактах вымогательства в отношении его несовершеннолетнего сына, учащегося 2-го курса одного из колледжей. В результате принятых мер стражами порядка установлен и задержан подозреваемый, оказавшийся местным жителем - 17-летним учащимся 3-го курса этого же колледжа», — рассказали в ДП области.

Старшекурснику избрана мера пресечения в виде «отдачи под присмотр родителям». Данный факт расследуется по ст. 194 ч. 2 п. 3. УК РК. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не разглашается.



