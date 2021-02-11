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    23:38, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Вымогательство среди студентов пресекли полицейские в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Каратальского района Алматинской области задержали вымогателя в одном из учебных заведений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В дежурную часть Каратальского РОП обратился 46-летний житель с заявлением о двух фактах вымогательства в отношении его несовершеннолетнего сына, учащегося 2-го курса одного из колледжей. В результате принятых мер стражами порядка установлен и задержан подозреваемый, оказавшийся местным жителем - 17-летним учащимся 3-го курса этого же колледжа», — рассказали в ДП области.

    Старшекурснику избрана мера пресечения в виде «отдачи под присмотр родителям». Данный факт расследуется по ст. 194 ч. 2 п. 3. УК РК. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не разглашается.



    Теги:
    МВД РК Алматинская область Правоохранительные органы
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