Вымогали деньги у водителей маршруток: преступная группа раскрыта в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Департамент КНБ по Атырауской области совместно с прокуратурой и Департаментом полиции области 5 июля пресек деятельность организованной преступной группы, состоящей из представителей спортивной среды и приверженцев деструктивных религиозных течений. Об этом сообщила пресс-служба КНБ РК, передает МИА «Казинформ».

Участники группировки на протяжении длительного времени осуществляли вымогательство денежных средств с водителей маршрутных такси («Атырау-Уральск-Атырау») , в том числе под угрозой применения физического насилия.

Задержано четыре активных участника ОПГ. По месту жительства фигурантов и их близких связей обнаружены и изъяты три единицы различных видов оружия и боеприпасы к ним, а также документальные материалы (чеки, журналы, банковские карточки), подтверждающие их преступную деятельность.

Начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 (вымогательство) УК РК .

Лидер группы водворен в следственный изолятор, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.