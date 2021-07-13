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    13:26, 13 Июль 2021 | GMT +6

    Вымогали деньги у водителей маршруток: преступная группа раскрыта в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Департамент КНБ по Атырауской области совместно с прокуратурой и Департаментом полиции области 5 июля пресек деятельность организованной преступной группы, состоящей из представителей спортивной среды и приверженцев деструктивных религиозных течений. Об этом сообщила пресс-служба КНБ РК, передает МИА «Казинформ».


    Участники группировки на протяжении длительного времени осуществляли вымогательство денежных средств с водителей маршрутных такси («Атырау-Уральск-Атырау») , в том числе под угрозой применения физического насилия.

    Задержано четыре активных участника ОПГ. По месту жительства фигурантов и их близких связей обнаружены и изъяты три единицы различных видов оружия и боеприпасы к ним, а также документальные материалы (чеки, журналы, банковские карточки), подтверждающие их преступную деятельность.


    Начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 (вымогательство) УК РК .

    Лидер группы водворен в следственный изолятор, остальные находятся под подпиской о невыезде.

    Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.


    Теги:
    Атырауская область Борьба с преступностью Криминал КНБ Правоохранительные органы
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