Вымогал деньги у подростка 19-летний житель Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Парень вымогал деньги у 16-летнего подростка в Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

1 ноября в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило телефонное сообщение о факте вымогательства денежных средств у 16-летнего жителя областного центра. В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что 31 октября в 20 часов под угрозой применения насилия злоумышленник отобрал у потерпевшего денежные средства, а также сотовый телефон. Сумма ущерба составила 65 тысяч тенге. Сотрудниками управления полиции оперативно была установлена личность подозреваемого, им оказался 19-летний житель Кокшетау, в настоящее время по данному факту начато досудебное производство по ст.194 ч.1 УК «Вымогательство».

Напомним, санкция статьи предусматривает максимальное наказание за совершение данного вида преступления в виде лишения свободы до четырех лет.