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Выманивший 5 млн тенге у павлодарки россиянин задержан в аэропорту Домодедово

8 Декабря 2021 14:27
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Выманивший 5 млн тенге у павлодарки россиянин задержан в аэропорту Домодедово

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Россиянин, выманивший 5 млн тенге у павлодарки, задержан в аэропорту Домодедово, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Оперативниками Московской области в аэропорту Домодедово задержан находившийся в межгосударственном розыске подозреваемый в мошенничестве.

– Эта история о безграничном и наивном доверии к мошеннику, за которое пострадавшая поплатилась, выложив немалую сумму, как оказалось, обычному аферисту, – рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Как установлено, в январе 2020 года 60-летний житель города Омска Российской Федерации, приехав в Павлодар, познакомился с женщиной. Войдя в ее доверие, под предлогом построения общего бизнеса выманил 5 млн тенге. Спустя 9 месяцев, окончательно устав от обещаний, женщина обратилась за помощью к павлодарским стражам правопорядка. Оперативниками была составлена ориентировка, разослана во все территориальные и приграничные районы и страны.

В полиции отметили, что пока решается вопрос об его экстрадиции.


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#Павлодарская область   #МВД РК   #Мошенничество  
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