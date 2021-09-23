Выманившего у женщины 8,5 миллионов тенге мошенника разыскивают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские СКО разыскивают интернет-мошенника, выманившего у женщины 8,5 миллионов тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские СКО убедительно просят жителей области не доверять «звонкам из банка». Звонящие, которые представляются работниками банковской службы безопасности, — мошенники.

Крупный ущерб причинил неизвестный преступник жительнице Петропавловска. Позвонив, он представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил женщине, якобы кто-то пытается оформить на ее имя кредит.

Со слов потерпевшей, преступник был убедителен, свободно оперировал банковскими терминами. Он убедил горожанку, будто нужно взять другой кредит, на два миллиона тенге, затем предложил перевести эти деньги «на резервный счет».

Вскоре последовал новый звонок — злоумышленник заявил, что теперь на женщину пытаются взять кредит в другом банке. Эта схема повторилась несколько раз.

Выполняя инструкции злоумышленника, потерпевшая в итоге взяла кредиты на сумму свыше 8,5 миллионов тенге в пяти банках. Поняв, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию.

Факт внесен в единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК «Мошенничество», ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

«Сценарий «звонка из банка» — широко распространенный прием интернет-мошенничества. Преступники убеждают людей взять кредит и перевести средства на предложенный счет. В другом варианте они выманивают конфиденциальные данные: номер и cvv-код, написанный на обороте банковской карты, пароль от банковского приложения, разовый код доступа, присылаемый в sms-сообщении. Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо помнить: банковские работники никогда не делают подобных звонков. Они не могут настаивать на том, чтобы клиент выполнял какие-либо финансовые операции. Если у вас есть сомнения в сохранности счетов, звоните в банк по официальному номеру телефона либо лично приходите в филиал», - отметил заместитель начальника ДП СКО Руслан Назаров.