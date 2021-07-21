Выложившему интимные фото бывшей талдыкорганцу грозит до пяти лет тюрьмы
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – До пяти лет тюрьмы грозит талдыкорганцу, выложившему интимные фото бывшей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В Талдыкоргане 34-летний мужчина выложил в соцсетях интимные фото своей бывшей пассии. Девушка обратилась в полицию с официальным заявлением, по которому начато уголовное расследование.
«Заявление 23-летней девушки о принятии мер к бывшему «бойфренду» в полицию Талдыкоргана поступило 19 июля. Как выяснилось, девушка некоторое время поддерживала отношения с молодым человеком, но в июле 2020 года решила с ним расстаться. Отвергнутый мужчина продолжал в течение года ее преследовать и добиваться расположения девушки. И в итоге стал угрожать, что выложит ее фото интимного характера в социальных сетях», – резюмировал начальник УП города Талдыкорган Аскар Нурсапа.
Ему неоднократно удавалось взломать аккаунт своей бывшей пассии, а также создав страницы от ее имени в соцсетях, разместить на них обнаженные фото девушки. Кроме того, мужчина начал выкладывать различные фото-видеоматериалы с ее участием, предназначенные лишь для семейного круга.
«После ознакомления с материалами он был доставлен в полицию. Допрошенный в качестве свидетеля он дал признательные показания и заявил, что раскаивается в своем поступке. Тем не менее, уголовное расследование по факту продолжается, так как от ответственности это его не освобождает», – дополнил Аскар Нурсапа.
В полиции уточнили, что досудебное расследование проводится по ст.147 ч.4 УК РК «Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите». Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
- Опубликован список столичных застройщиков без разрешения на привлечение денег дольщиков
- Имена нарушителей карантина с «красным» статусом будут публиковать в казахстанских СМИ
- Третий розыгрыш двух iPhone12 пройдет среди вакцинированных в Нур-Султане
- Девятилетний ребенок ушел после конфликта из дома в Кокшетау
- Работники столичных предприятий активно вакцинируются от COVID-19
- Финансовую пирамиду с ущербом свыше 450 млн тенге выявили в Акмолинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана