Выложившему интимные фото бывшей талдыкорганцу грозит до пяти лет тюрьмы

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – До пяти лет тюрьмы грозит талдыкорганцу, выложившему интимные фото бывшей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Талдыкоргане 34-летний мужчина выложил в соцсетях интимные фото своей бывшей пассии. Девушка обратилась в полицию с официальным заявлением, по которому начато уголовное расследование.

«Заявление 23-летней девушки о принятии мер к бывшему «бойфренду» в полицию Талдыкоргана поступило 19 июля. Как выяснилось, девушка некоторое время поддерживала отношения с молодым человеком, но в июле 2020 года решила с ним расстаться. Отвергнутый мужчина продолжал в течение года ее преследовать и добиваться расположения девушки. И в итоге стал угрожать, что выложит ее фото интимного характера в социальных сетях», – резюмировал начальник УП города Талдыкорган Аскар Нурсапа.

Ему неоднократно удавалось взломать аккаунт своей бывшей пассии, а также создав страницы от ее имени в соцсетях, разместить на них обнаженные фото девушки. Кроме того, мужчина начал выкладывать различные фото-видеоматериалы с ее участием, предназначенные лишь для семейного круга.

«После ознакомления с материалами он был доставлен в полицию. Допрошенный в качестве свидетеля он дал признательные показания и заявил, что раскаивается в своем поступке. Тем не менее, уголовное расследование по факту продолжается, так как от ответственности это его не освобождает», – дополнил Аскар Нурсапа.

В полиции уточнили, что досудебное расследование проводится по ст.147 ч.4 УК РК «Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите». Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.