Выловленную в Атырау гигантскую белугу выпустили в Каспийское море

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Каспийское море выпущена самка белуги, которая была выловлена в реке Урал 19 апреля этого года. Выпуск осуществлен в присутствии государственных инспекторов Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства с участием представителей СМИ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

От самки белуги было получено методом «доения» 35 килограммов икры. Это позволит сохранить жизнь реликтовой рыбы. Оплодотворено и помещено в инкубаторы 1,2 млн икринок, где они будут находится до стадии личинки. Затем личинки будут подращиваться в бассейнах и далее пересажены в выростные пруды. Здесь они должны подрости до среднего веса в три грамма, после чего их выпустят в естественную среду обитания.

Как ранее сообщалось, белугу весом около 200 кг выловили атырауские рыбаки.







