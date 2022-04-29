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    19:18, 28 Апрель 2022 | GMT +6

    Выловленную в Атырау гигантскую белугу выпустили в Каспийское море

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Каспийское море выпущена самка белуги, которая была выловлена в реке Урал 19 апреля этого года. Выпуск осуществлен в присутствии государственных инспекторов Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства с участием представителей СМИ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    От самки белуги было получено методом «доения» 35 килограммов икры. Это позволит сохранить жизнь реликтовой рыбы. Оплодотворено и помещено в инкубаторы 1,2 млн икринок, где они будут находится до стадии личинки. Затем личинки будут подращиваться в бассейнах и далее пересажены в выростные пруды. Здесь они должны подрости до среднего веса в три грамма, после чего их выпустят в естественную среду обитания.

    Как ранее сообщалось, белугу весом около 200 кг выловили атырауские рыбаки.




    Теги:
    Атырауская область Экология
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