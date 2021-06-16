Вылетевший из Нур-Султана в Алматы самолет вернулся обратно в столичный аэропорт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Самолет, вылетевший из Нур-Султана в Алматы, вернулся обратно в столичный аэропорт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Нурсултан Назарбаев, инцидент произошел с рейсом КС7056 по направлению «Нур-Султан- Алматы».

«Время вылета 14.34, борт возвратился в связи с техническими причинами. Будет произведена замена воздушного судна», - рассказали в аэропорту.

Отмечается, что самолет в данном направлении планирует вылететь в 23:40.

Согласно информации онлайн-табло аэропорта Алматы, тип самолета - Airbus A32 авиакомпании Fly Arystan. Статус рейса на сегодня «задерживается».







