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    17:30, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Вылетевший из Нур-Султана в Алматы самолет вернулся обратно в столичный аэропорт

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Самолет, вылетевший из Нур-Султана в Алматы, вернулся обратно в столичный аэропорт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе аэропорта Нурсултан Назарбаев, инцидент произошел с рейсом КС7056 по направлению «Нур-Султан- Алматы».

    «Время вылета 14.34, борт возвратился в связи с техническими причинами. Будет произведена замена воздушного судна», - рассказали в аэропорту.

    Отмечается, что самолет в данном направлении планирует вылететь в 23:40.

    Согласно информации онлайн-табло аэропорта Алматы, тип самолета - Airbus A32 авиакомпании Fly Arystan. Статус рейса на сегодня «задерживается».




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