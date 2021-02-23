Вылетевшему в кювет водителю помогли полицейские ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские Восточного Казахстана помогли откопать автомобиль, который вылетел в заснеженный кювет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

Инцидент произошел вблизи села Свинчатка на автотрассе Улкен Нарын-Курчум. Сотрудники природоохранной полиции ОП Катон-Карагайского района, возвращаясь с рейдовых мероприятий, обнаружили в кювете машину марки «LAND ROVER DISCOVERY».

Выяснилось, что из-за гололеда автомобиль вылетел с трассы. За рулём находился житель города Алтая. Пострадавший рассказал, что возвращался с Большенарымского водохранилища и попал в ДТП.

Полицейские выкопали машину из снежного плена и вытянули ее из кювета. Пострадавший выразил свою благодарность сотрудникам природоохранной полиции местной полицейской службы Катон-Карагайского РОП.Фото: пресс-служба ДП ВКО