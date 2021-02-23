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    13:45, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Вылетевшему в кювет водителю помогли полицейские ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские Восточного Казахстана помогли откопать автомобиль, который вылетел в заснеженный кювет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    Инцидент произошел вблизи села Свинчатка на автотрассе Улкен Нарын-Курчум. Сотрудники природоохранной полиции ОП Катон-Карагайского района, возвращаясь с рейдовых мероприятий, обнаружили в кювете машину марки «LAND ROVER DISCOVERY».

    Выяснилось, что из-за гололеда автомобиль вылетел с трассы. За рулём находился житель города Алтая. Пострадавший рассказал, что возвращался с Большенарымского водохранилища и попал в ДТП.


    Полицейские выкопали машину из снежного плена и вытянули ее из кювета. Пострадавший выразил свою благодарность сотрудникам природоохранной полиции местной полицейской службы Катон-Карагайского РОП.
    Фото: пресс-служба ДП ВКО
    Теги:
    МВД РК Восточно-Казахстанская область Транспорт Правоохранительные органы
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