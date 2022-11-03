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Вылетавшего в Грузию пассажира с чемоданом валюты задержали в Атырау

3 Ноября 2022, 21:27
Вылетавшего в Грузию пассажира с чемоданом валюты задержали в Атырау
3 Ноября 2022, 21:27

Вылетавшего в Грузию пассажира с чемоданом валюты задержали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Крупную сумму валюты выявили в Атырау у вылетавшего из международного аэропорта имени Х. Доспановой в Кутаиси пассажира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудниками таможенного поста «Ауежай Атырау» департамента государственных доходов совместно с сотрудниками департамента экономических расследований у одного из пассажиров была выявлена незадекларированная крупная сумма денег. Обнаружили валюту при проведении таможенного контроля через рентген - телевизионный аппарат «RAPISCAN». В ручной клади пассажира международного рейса «Атырау-Кутаиси», гражданина Республики Казахстан 1992 года рождения, выявлено 60 700 долларов США, 10 000 российских рублей и 7000 тенге»,- сообщили в департаменте государственных доходов по Атырауской области.

Возбуждено дело по статье 545 КоАП РК.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года запрещен вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных средств в иностранной валюте в сумме, исчисленной по курсу Национального банка Республики Казахстан, установленной на дату вывоза, превышающей эквивалент 10 000 долларов США.


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