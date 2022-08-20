20 Августа 2022 09:30

Выкуп в 100 млн тенге: как в Таразе похищали дочь бизнесмена

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В апреле 2021 года в Таразе было совершено дерзкое преступление - среди белого дня была похищена женщина, дочь известного бизнесмена. Злоумышленников поймали. На следствии таразские «джентльмены удачи» и «робин гуды» в одном лице заявляли, что просто хотели помочь правосудию в поимке «барыги», но почему-то это самое правосудие приговорило их к реальным срокам. Подробности резонансного преступления в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал старший помощник прокурора Жамбылской области - официальный представитель прокуратуры Жамбылской области Сержан Абдикулов.

- Сержан Мырзаханович, таких дерзких похищений у нас в Жамбылской области, наверное, еще не было?

- Да, лет 10 не было таких преступлений, организованных в группе, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений. Приговор был вынесен 17 мая 2022 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области. Все шестеро участников преступной группы осуждены к различным срокам лишения свободы - от 5 до 13 лет. Но пока приговор не вступил в законную силу, так как обжалован в апелляционном порядке. Главный организатор похищения отказывается признавать себя виновным.

Привычка похищать

- Можно подробнее о главном организаторе?

- 73-летний житель Тараза И. гражданин Казахстана, родился в Киргизии, образование среднее, пенсионер, женат, имеет детей и внуков. В 2012 году осужден за аналогичное преступление - похитил сына своих знакомых. Приговор был вынесен как организатору и руководителю, за похищение человека и пропаганду терроризма. Был приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы. Выйдя на свободу, он практически сразу же, в июле 2020 года, задумал новое «похищение века».

На этот раз присмотрел Светлану Ильичеву-Мосунову, которая проживает в Таразе неподалеку от его дома. Ее отец Дмитрий Ильичев известный жамбылский бизнесмен. Преступный план похищения созрел, после того как он проследил, что дочь на своей машине каждое утро отвозит детей в школу, а затем возвращается обратно одна.

Для осуществления своего преступного замысла он собрал целую группу с четким распределением ролей и иерархическим подчинением из пятерых пособников. Двое из них неженаты, один с высшим образованием, остальные со средним, один житель Тараза, остальные – живут в одном селе близ Тараза, односельчане. Все они временно не работающие и не судимые.

Трус, Балбес и Бывалый

- Для чего И. нужно была столько соучастников?

- Он понимал, что совершение такого преступления требует организации целой группы доверенных людей, которые бы выполняли свою часть плана, все подчинялись ему, главному в группе. При этом бы его не знали, а исполняли через других участников его указания и инструкции.

Вначале И. предложил своему знакомому Ш. участвовать в похищении Светланы, чтобы потом потребовать у ее отца выкуп 100 млн тенге. Тот согласился. И. предложил ему самому найти автомашину, водителя и двоих непосредственных исполнителей похищения. Чтобы скрыть свое участие в преступлении, сам И. не вступал в контакт ни с кем из участников группы. Он осуществлял общее руководство, разрабатывал цели, время и последовательность совершения преступления. Его задачей было после похищения провести переговоры с отцом о требовании 100 млн тенге.

Подготовка к совершению преступления велась неспешно и тщательно.

Ш. предложил своему соседу Ц. участвовать в похищении дочери предпринимателя, затем – другому односельчанину Н. За вознаграждение они согласились. При этом Ш. обещал простить Ц. долг в 3 млн тенге, а Н. - погасить долги и купить автомашину. Еще одному участнику - Б. он обещал дать денежное вознаграждение.

Однако затем начался сезон сбора лука и морковки, а так как эти «джентльмены удачи» занимаются сельхозработами, план реализации похищения был отложен.

Для похищения Ш. намеревался использовать свой Wolksvagen Polo, и даже установил подложный регистрационный номер, который нашел на улице. Он также решил использовать имевшиеся у него наручники и скотч.

Ш. материально заинтересовал каждого из участников и распределил между ними роли. В обязанности Ц. и Н. входило непосредственное нападение и похищение, подавление сопротивления физическим насилием, связывание скотчем и применение наручников.

И настал «час X»

- Как происходило само похищение?

- В начале апреля 2021 года И. решил действовать. За Светланой была организована постоянная слежка. Все было готово - скотч, наручники, машина с подложным номером. По указанию Ш. двое участников Ц. и Н. купили себе спортивные шапки, чтобы потерпевшая не опознала. Был готов в Таразе дом, в котором планировалось поместить похищенную. Этот дом принадлежал внучке организатора И., но дом временно арендовал Ш.

15 апреля, в семь утра, Ш., Ц. и Н. на «Wolksvagen Polo» с подложным регистрационным номером, за рулем был сам Ш., ждали возращения Светланы из школы домой. Она приехала в 07-45, припарковала автомашину возле ворот дома. В этот момент Ш., Ц. и Н. подъехали и остановились позади ее автомашины. По заранее намеченному плану Н. должен был выйти и отвлечь внимание потерпевшей вопросом «где живет Талгат», а Ц. должен был ударить ее, чтобы она потеряла сознание, и затащить в машину.

Ц. и Н. схватили девушку, ударили по лицу, скрутили ей руки, сломав лучевую кость, затащили в машину. Она пыталась сопротивляться, но безуспешно. В машине все трое надели медицинские маски.

Девушку привезли в заранее намеченный дом, там скотчем связали ей руки и ноги, надели наручники, на голову шапку, посадили на пол возле батареи. И таким образом удерживали ее в том доме под охраной до 21.00 следующего дня. Ш. запретил давать ей воду, водить в туалет. Но руки женщины затекли, ей все же перестегнули наручники спереди, давали пить и водили в туалет.

В этом время Ш., вместе с новым участником преступной группы Б., занялся поиском другого дома для похищенной. Попросил своего знакомого Я. на его автомашине «Лада Приора» повозить по городу, чтобы найти съемный дом. Нашли за 40 тыс. тенге на 5 суток. Ш. попросил Я. помочь перевезти человека в тот дом. Но не сказал, что человек был ими похищен. В тот же день Я. на своей автомашине забрал Б. и Ц., приехал с ними к тому дому, в котором была Светлана, вошел и увидел женщину, связанную скотчем, в наручниках, с закрытым шапкой лицом, но не удивился и не стал возражать. Он помог перенести ее в свою машину и перевез в другой дом.

В заточении Светлана провела три дня - все три дня в шапке, руки и ноги скотчем замотаны и в наручниках. Но – неожиданно ее отпустили.

Мы думали, она «барыга»…

- Как именно произошло освобождение?

- По факту похищения полицейские возбудили уголовное дело, преступников поймали. Органами полиции данное преступление было оперативно раскрыто, все фигуранты задержаны. Прокуратурой области обеспечен надзор за ходом расследования уголовного дела.

16 апреля задержали Ш., при этом он успел своему сыну передать для подельников команду «Отбой!». Только после этого похитители решили освободить женщину, что было сделано с мерами предосторожности, То есть, при данных обстоятельствах нельзя считать, что потерпевшая была отпущена подсудимыми добровольно.

С ног Светланы сняли скотч, сопроводили до машины, на которой проехали минут 20, после чего пересадили в другую, проехали еще. Куда ее везут и зачем, она не знала. Затем машина остановилась, ей помог выйти Н., сказал, что нужно спуститься в арык. Они присели в арыке и Н. сказал ей, что они ошиблись, просил не держать зла и не писать заявления, пригрозив, что тогда будет плохо с ней и ее семьей. Он снял с нее наручники, но маску оставил. Сказал, чтобы посидела, за ней придут. Когда Н. ушел, она сняла маску, выбралась из арыка, дошла до трассы, где увидела указатель «Турксиб». Стала останавливать проезжающие машины. Одна из машин остановилась, с телефона водителя она позвонила отцу.

- Как проходили судебные заседания?

- На суде потерпевшая рассказала, как произошло похищение, как били по лицу, применяли электрошокер. На ее вопрос о причине похищения ей тогда ответили, что она «барыга и занимается сбытом наркотиков». Главного организатора И. она знает поверхностно, он живет приблизительно в двух кварталах от них. И раньше даже здоровались с ним, когда случайно встречались на улице. Во время похищения на ней были золотые украшения - браслет, четыре кольца. Похитители их не взяли и при похищении денег не требовали.

Подсудимый И. свою вину в совершении вменяемого ему преступления не признал. Заявил, что с потерпевшей и ее отцом знаком, так как живут в одном районе, но отношения к ее похищению не имеет, никого из подсудимых, кроме Ш., не знает, никаких указаний о совершении преступления никому из них не давал.

Что касается Ш., то он свою вину в совершении вменяемых ему правонарушений признал частично – в похищении потерпевшей, которую он затем отпустил. В суде он не назвал главного организатора - И. Рассказывал о каком-то мифическом знакомом, имени которого он якобы назвать не может. Этот «знакомый» в 2020 году предложил ему похитить женщину, назвал ее «барыгой», то есть торговкой наркотиками, показал, где живет, и сказал, что ее нужно похитить и продержать 2 - 3 дня.

Ш. сказал, что очень боялся его, потому что тот был криминальной личностью, поэтому был вынужден согласиться. От похищенной женщины ему стало известно, что она не «барыга», а дочь предпринимателя. И вроде он сообщил своему знакомому о намерении отпустить похищенную женщину и даже пошел в полицию, но по дороге был остановлен, и сотрудники полиции уже сами его и доставили в отделение.

Остальные подсудимые как один заявляли, что действовали исключительно из благородных побуждений. Якобы им сказали, что эта женщина «барыга-наркоманка» и, похитив ее, они окажут содействие органам полиции. Ш. говорил им, что нужно наказать одного человека, который занимается наркотиками. Об этой услуге его якобы попросили высокопоставленные чины, поэтому у полиции никаких претензий к ним не будет. И они доверились Ш., авторитетному в их селе человеку, бывшему сотруднику полиции. А о том, что целью похищения является последующее требование 100 млн выкупа, они вроде как и не знали.

Неосведомленность остальных участников преступной группы об участии И. не опровергает его обвинения в организации преступления. Доказано, что именно он организовал преступную группу для совершения преступления, и через Ш. руководил, оставаясь в тени, чтобы избежать разоблачения. Совокупностью собранных по делу доказательств опровергаются показания подсудимого И. о непричастности к преступлению.

- Каков был приговор?

- Суд под председательством судьи Жанны Байдаулетовой приговорил И. к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Ш. приговорен к 11 годам лишения свободы, Н. будет 10 лет отбывать наказание, Ц. - 10 лет. Эти трое фигурантов дела будут отбывать наказание в учреждениях УИС максимальной безопасности. Б. приговорили к шести годам лишения свободы, Я. получил 5 лет лишения свободы - они будут отбывать наказание в учреждении УИС средней безопасности. Срок отбывания наказания исчисляется с момента вступления приговора в законную силу.

Органами полиции оперативно было раскрыто данное преступление, все фигуранты изобличены и задержаны. Прокуратурой области обеспечен надзор за ходом расследования уголовного дела и качественное поддержание государственного обвинения, тем самым обеспечено исполнение принципа о неотвратимости наказания.

- Спасибо за беседу!