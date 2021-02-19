Выключенные ночью фары выдали пьяного водителя в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские остановили водителя, который, будучи лишенным прав за пьяную езду, снова сел за руль в нетрезвом виде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, мужчину патруль остановил в райцентре Кызылжарского района ауле Бесколь. Внимание полицейских он привлек тем, что ехал в темноте с выключенными фарами. От мужчины исходил резкий запах алкоголя. Медицинское освидетельствование подтвердило опьянение.

«На месте участковый выяснил, что нетрезвым за руль 43-летний сельчанин садится не первый раз. В 2016-м году его лишили водительских прав на три года. В 2019-м году он восстановил водительское удостоверение и вскоре снова попался в алкогольном опьянении. Решением районного суда его лишили прав уже на шесть лет. Теперь ему грозит крупный штраф либо лишение свободы и пожизненное лишение права управления. Идет досудебное расследование по уголовной статье. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, автомобиль водворён на спецстоянку», - рассказали в пресс-службе.

Всего за один день на дорогах области полицейские задержали 10 водителей в состоянии опьянения и шесть — ранее лишённых права управления.