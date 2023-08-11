Выигрышный билет: студентка и ее мать совершили первый туристический полет в космос

НЬЮ-МЕКСИКО. КАЗИНФОРМ - Космоплан компании Virgin Galactic совершил первый туристический полет к границам космоса. На борту находились бывший спортсмен, участник Олимпийских Игр, студентка университета Абердина и ее мать, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

18-летняя Анастейша Майерс, и ее мать Кейша Шахафф, обе из Антигуа, выиграли билеты на полет в космос в конкурсе. Они стали первыми мамой и дочерью, совершившими совместный полет.

Джон Гудвин из Ньюкасл-андер-Лайм стал вторым человеком с болезнью Паркинсона, отправившимся в космос. Свое путешествие он описал как что-то «совершенно сюрреалистичное».

Джон Гудвин купил билет на полет в космос за 250 000 долларов в 2005 году.

Корабль-носитель Eve взлетел из космодрома в американском в штате Нью-Мексико в 08:30 по местному времени. Через пятьдесят минут полета ракетоноситель Unity отделился от Eve, как и планировалось. Вскоре пассажирам разрешили отстегнуться и насладиться невесомостью на высоте около 85 км.

Анастейша Майерс, студентка второго курса университета, сразу же потянулась к окну, чтобы полюбоваться видом на Землю.

Чуть более чем через час после взлета они успешно приземлились.

Джон Гудвин описал свой опыт полета в космос как самый захватывающий день в его жизни.

Несмотря на то, что несколько лет назад у него диагностировали болезнь Паркинсона, ему разрешили полететь.

С их слов самым впечатляющим было - это смотреть на Землю из космоса.

В видео, размещенном в социальных сетях, Ричард Брэнсон, основатель Virgin Galactic, пролил слезы радости.

Брэнсон, совершивший полет к границе космоса в июле 2021 года, написал: «Сегодня мы отправили в космос трех невероятных людей: Кейшу Шахафф, Анастейшу Майерс и Джона Гудвина. Поздравляем коммерческих астронавтов Virgin Galactic 011, 012 и 013 — добро пожаловать в клуб!».

Гудвин был первым в списке примерно из 800 человек, купивших билеты на полет на ракете Unity. Некоторые из них, в том числе Джон Гудвин, ждали своего шанса более десяти лет, и большинству еще предстоит долгое ожидание.

Ричард Брэнсон впервые объявил о своем намерении организовывать туристические суборбитальные космические полёты в 2004 году.