Выигрышный билет лотереи на 1 миллиард долларов продан в Калифорнии

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ – Выигрышный билет лотереи на сумму в 1 миллиард долларов США был продан к Калифорнии в среду – это третий по величине джекпот лотереи Powerball в истории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Выигрышными номерами в розыгрыше в среду вечером были 7, 10, 11, 13 и 24, а в Powerball - 24. Билет с джекпотом был продан на мини-рынке Лас-Пальмитас в Лос-Анджелесе, сообщил представитель лотереи.

Денежная стоимость джекпота составляет 516,8 миллиона долларов США до вычета налогов.

По данным представителя лотереи, три билета, проданные во Флориде, Пенсильвании и Род-Айленде, принесут своим обладателям по 2 миллиона долларов США. Также было несколько победителей в Калифорнии, Коннектикуте, Флориде, Иллинойсе, Индиане, Кентукки, Массачусетсе, Мэриленде, Миссури, Нью-Гэмпшире, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Огайо, Техас, Висконсин и Западная Вирджиния. Каждый билет принесет победителям по 1 миллиону долларов США.

У победителя лотереи есть выбор между ежегодными выплатами в течение 30 лет, которые ежегодно увеличиваются на 5%, или единовременной выплатой выигрыша.

Последний розыгрыш джекпота стал историческим для лотереи Powerball - за 31-летнюю историю лотереи джекпот достиг отметки в миллиард долларов лишь в трейтий раз.

Самым большим джекпотом в истории лотереи Powerball стал приз в размере 2,04 миллиарда долларов США, который выиграл мужчина из Альтадены, штат Калифорния, в ноябре 2022 года.

Джекпот лотереи Powerball также превысил отметку в миллиард долларов США в январе 2016 года, когда три билета выиграли приз в размере 1,586 миллиарда долларов.

По данным Powerball, шансы на выигрыш джекпота составляют 1 к 292,2 миллиона.