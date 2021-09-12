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    20:38, 11 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Выигравший тендер на 14 млн тенге предприниматель пропал в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области до сих пор не найден мужчина, пропавший 8 дней назад. Поисковые работы взяты под личный контроль руководителя областного департамента полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    39-летний карагандинец, выехавший на вахту в минувшую пятницу, 3 сентября, так и не прибыл к месту назначения. Родственники пропавшего сообщили, что в последний раз он выходил на связь из города Каражал. В настоящее время ведутся поиски мужчины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава областного департамента полиции Ерлан Файзуллин.

    «Весь личный состав органов внутренних дел области ориентирован на установление пропавшего без вести гражданина, были выданы указания. В настоящее время работают поисковые группы из числа сотрудников управления криминальной полиции департамента полиции области, отдела полиции города Каражал Жанааркинского района. Также в розыске гражданина была задействована группа волонтеров с сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, на поисковую работу был вовлечен вертолет. Работа в этом направлении находится на контроле», - говорится в сообщении на личной странице главы департамента.

    Известный блогер региона также опубликовал запись об этой ситуации. Там он отметил, что пропавший парень в этом году выиграл тендер на 14 млн тенге.


    Теги:
    МВД РК Карагандинская область Происшествия Правоохранительные органы
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