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Выиграли все, в первую очередь, страна - Бауыржан Байбек о праймериз

Автор:  
Гульмира Байзакова
3 Октября 2020, 16:40
Выиграли все, в первую очередь, страна - Бауыржан Байбек о праймериз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек проголосовал на праймериз, передает МИА «Казинформ».

«Проголосовал на праймериз. Решил сделать это лично на избирательном участке, чтобы заодно проверить качество организации процесса голосования.

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Как вы знаете, по поручению Лидера партии Н.А. Назарбаева впервые в истории партийно-политического развития страны внутрипартийные выборы «Nur Otan» проходят в общереспубликанском масштабе, являясь одним из завершающих этапов инициированной Елбасы «перезагрузки» партии.

Сегодня люди хотят более активно участвовать в жизни нашего общества. Есть запрос на изменения, на новые лица и новые идеи. И партия «Nur Otan», будучи ведущей политической силой страны, дала своевременный ответ на этот запрос.

Несмотря на первоначальный скепсис, сегодня можно с уверенностью констатировать: праймериз состоялись!», - написал Бауыржан Байбек на своей странице в Facebook.

По его информации, публичный внутрипартийный отбор, как политическое новшество для нашей страны, вызвал широкий интерес со стороны населения. Более 10 тысяч участников провели свыше 60 тысяч встреч и дебатов, охватив напрямую 1,4 млн. человек.

В рамках концепции «Слышащего государства» Президента страны К.К. Токаева собрано 20 тысяч предложений к опубликованным проектам 216 предвыборных программ по каждому региону, городу и району. ТОП-5 волнующих людей тем – это доступность жилья, ремонт дорог, социальная поддержка, а также повышение уровня здравоохранения и образования. Все озвученные вопросы, как поручил Елбасы, партия возьмет «на карандаш».

Для участия в электронном голосовании в системе «Праймериз» авторизовалось порядка 730 тысяч членов партии. На данный момент проголосовало уже более 600 тысяч человек, в том числе традиционным способом (посредством бумажных бюллетеней).

«Предвидя огромный ажиотаж, мы по рекомендации специалистов заранее разделили этап голосования на три дня. Несмотря на это, в первый день не обошлось без технических сложностей, которые были оперативно устранены. Также по просьбам кандидатов принято решение продлить голосование еще на сутки (до 14:00 4 октября). Считаю это справедливым.

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Ключевым вопросом для Центрального аппарата было поручение Лидера партии об организации праймериз честно, прозрачно и в равных для всех участников условиях. Хочу поблагодарить членов Комитета и комиссий партийного контроля на местах, которые, невзирая на лица, оперативно реагируют на нарушения, принимая принципиальные организационные меры, вплоть до снятия кандидатов с голосования.

Пользуясь возможностью, также обращаюсь ко всем участникам праймериз. Конечно, у каждого свои ожидания. Кто-то будет праздновать победу, кто-то на данном этапе не сможет достичь своей цели. Но, в целом, здесь нет победивших и проигравших. Выиграли все. В первую очередь, страна. Проведя в правящей партии открытые внутрипартийные выборы, мы вместе с вами заложили основу новой политической культуры. На долгие годы вперёд. В этом и проявляется лидерство партии «Nur Otan».

Желаю всем кандидатам успехов. Результаты голосования будут опубликованы оргкомитетом 6 октября», - резюмировал Бауыржан Байбек.


Нур Отан   Выборы   Общество  
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