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Выходной день объявили в Аргентине в честь победы футбольной сборной на чемпионате мира

20 Декабря 2022, 14:12
Выходной день объявили в Аргентине в честь победы футбольной сборной на чемпионате мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аргентина встречает своих героев. Национальная сборная, обыгравшая в воскресенье Францию, вернулась во вторник с чемпионата мира по футболу в Катаре с золотом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Самолет государственной авиакомпании приземлился в Буэнос-Айресе рано утром во вторник. В аэропорту уже собрались ликующие фанаты. Но основное чествование было запланировано на вторую половину дня у Обелиска в центре аргентинской столицы, где граждане страны традиционно отмечают все самые важные события. Правительство Аргентины объявило вторник нерабочим днем, чтобы все желающие смогли принять в этом участие.

Новоиспеченные чемпионы мира во главе с легендарным Лео Мессии отправились к Обелиску из центра Аргентинской футбольной ассоциации в столичном пригороде Эсейса, рядом с аэропортом. Альбиселесте выиграли свой третий титул чемпионов мира. В последний раз им это удалось в 1986 году в Мексике.

Как сообщалось ранее, основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 3:3. Мбаппе отметился хет-триком, Месси — дублем. В серии пенальти сильнее оказались аргентинские футболисты — 4:2.

Сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира по футболу.

Нападающий Франции Мбаппе получил Золотую бутсу ЧМ-2022.

Золотую перчатку ЧМ в Катаре получил вратарь Аргентины Эмилиано Мартинес. Месси признан лучшим игроком ЧМ-2022 в Катаре.

Сборная Аргентины устроила чемпионский парад в сопровождении верблюжьей полиции на ЧМ-2022. Аргентинцы празднуют победу своей сборной на ЧМ в Катаре.


ФОТО: «ЧЕМПИОНАТ»


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