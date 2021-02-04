Выходить на Каспий круглосуточно разрешат рыбакам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно принятому в Сенате законопроекту по вопросам, связанным с осуществлением деятельности на Каспийском море, теперь рыбакам разрешат выходить на море круглосуточно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос по взаимодействию между рыболовными хозяйствами Атырауской, Мангистауской областей, Пограничной службы и подразделениями береговой охраны в настоящее время постоянно находится на контроле. Мы эти вопросы регулируем, всегда решаем в пользу рыболовецких хозяйств. На сегодня зарегистрировано только за 2020 год 7 тысяч граждан Казахстана, которые выходят в море для проведения рыболовных хозяйств. Раньше рыболовецкие хозяйства работали только в светлое время суток. По этому законопроекту можно работать круглосуточно 24 часа при наличии GSM-трекеров, чтобы мы своевременно могли оказать помощь при необходимости», - сообщил директор Пограничной службы КНБ РК Дархан Дильманов, отвечая на вопросы депутатов в ходе пленарного заседания Сената.

Он также отметил, что выход в море, а также пересечение государственной границы видны на онлайн-платформе.

Как ранее сообщалось, законопроект в Сенате одобрили во втором чтении.

В проекте Закона предлагается: увеличить ширину территориальных вод с 12 до 15 морских миль; ввести в пределах рыболовной зоны «режим рыболовной зоны», определяющий порядок проведения морских научных исследований и промысла водных биологических ресурсов в данной акватории; определить компетенцию государственных органов по контролю за соблюдением исключительных прав Республики Казахстан на промысел водных биологических ресурсов в рыболовной зоне, а также порядок их взаимодействия.