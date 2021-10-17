Выходили на работу в пьяном виде водители автобусов в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау задержаны водители автобусов, передвигавшиеся по городу в состоянии алкогольного опьянения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», направленное на выявление и пресечение нарушений ПДД со стороны водителей пассажирского транспорта. В Атырауской области по итогам мероприятия полицейские выявили 824 нарушения. Это 32 случая нарушений правил перевозок пассажиров, багажа и грузов (ч. 2 и 3 ст. 571 КоАП РК); 23 случая переоборудования без соответствующего разрешения (ч. 7 ст. 590 КоАП РК).

В 157 случаях не пройдён техосмотр (ч. 9 ст. 590 КоАП РК); 122 случая использования за рулём телефона или радиостанции (ст. 591 КоАП РК);78 случаев превышения скорости (ст. 592 КоАП РК); 130 случаев нарушения правил маневрирования (ст. 595 КоАП РК); 59 случаев нарушения законодательства РК об обязательном страховании (ч. 2 ст. 230 КоАП РК). И три вопиющих факта управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения»,- сообщил начальник ДП Атырауской области Камза Умбеткалиев.

На спецстоянку отправлены 16 автобусов, с 7 сняты государственные регистрационные номера. На всех нарушителей составлены административные протоколы с наложением штрафов.