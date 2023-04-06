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Выход рек в пойму ожидается у двух населенных пунктов СКО

Олеся Жуковень
6 Апреля 2023, 12:00
Выход рек в пойму ожидается у двух населенных пунктов СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области повышается уровень воды в Есиле и малых реках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По оперативной информации филиала РГП «Казгидромет», на 10:30 на гидрологическом посту на реке Есиль в селе Крещенка уровень воды поднялся до 1 365 см. Опасный уровень, при котором река выходит в пойму, составляет 1 400 см.

На гидрологическом посту на реке Шарык в селе Рузаевке зафиксировали подъем уровня воды до 452 см. Выход в пойму происходит при 570 см.

В североказахстанском филиале Казгидромета отметили, что ожидается дальнейшее повышение уровней воды за счет добегания талого стока с верховьев рек и боковой приточности.

Ранее сообщалось, что перелив воды через гребень плотины на Сергеевском водохранилище превысил один метр.


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