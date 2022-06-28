28 Июня 2022 17:39

Выход на IPO «Эйр Астаны» переносится

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В фонде «Самрук-Казына» решили не выводить в этом году на IPO авиакомпанию «Эйр Астана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

При этом, как сообщил председатель правления фонда Алмасадам Саткалиев, авиакомпания является наиболее подготовленной среди всех портфельных компаний к IPO. Но в связи с текущей ситуацией в мире, связанной в том числе с конфликтом в европейской части Евразии, решено не выходить на IPO в этом году и ждать следующего инвестиционного окна.

«При этом мы начали активную работу с потенциальными стратегическими инвесторами, которые могут предложить определенные условия участия в данном процессе в качестве якорных инвесторов или в качестве вхождения в капитал данной компании», - пояснил он, выступая на панельной сессии международной конференции Astana Finance Days.

Вместе с тем, в «Самрук-Казына» отказались от идеи выхода на IPO другой авиакомпании QazaqAir, исходя из ее масштабов. В настоящее время ведется процесс приватизации. По итогам переговоров с ключевыми игроками рынка уже подписаны соглашения о конфиденциальности с несколькими ведущими мировыми авиакомпаниями.

О готовности выхода АО «Эйр Астана» на IPO сообщалось еще в 2020 году.

В этом году на IPO выходит национальная компания «КазМунайГаз». Первичное размещение акций будет на двух площадках AIX и KASE.