Выход из кредитной ямы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» публикует мнение казахстанского политолога Талгата Калиева об известной не понаслышке многим соотечественникам проблеме задолженности перед кредитными организациями.

«Недавно в самолете соседка призналась, что в последний раз летала в далеком детстве. Взрослая реальность оказалась более суровой, а в последние годы и вовсе не удавалось выбраться из глубокой долговой ямы, в которую она попала, оформив быстрый кредит на лечение мужа. Его это не спасло, а сама женщина попала в круговорот долгов.

Астрономические проценты, арест счетов, связанная с этим невозможность трудоустройства. Для нее решение Президента о снижении кредитной нагрузки оказалось спасительным выходом из замкнутого круга. Кредитным организациям пришлось аннулировать баснословные проценты, а выделяемых 300 000 оказалось достаточным, чтобы закрыть основной долг. Решив свою проблему, женщина оформилась на работу по специальности и вылетела в первую командировку. Глядя на ее счастливые глаза, невольно задумался о значимости недавнего решения Касым-Жомарта Токаева, которое вызвало противоречивые реакции. И вряд ли кто-то из экспертов пробовал посмотреть на это глазами реальных адресатов этой помощи…

Парадоксально, но многие сегодняшние критики год назад с бурным восторгом встречали известие о том, что правительство Грузии аннулировало банковские долги более 600 тысяч граждан страны на сумму 565,3 миллионов долларов. Этот при том, что численность населения страны составляет 3,8 миллиона человек. Как отметил тогда министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия - «Мы знаем, что сотни тысяч людей занесены в черный список и самое важное для нашей экономики то, что эти люди выключены из экономической деятельности, многие из них потеряли мотивацию, найти работу и начать работать, потому что часть зарплаты может быть им списана».

В 2012 году в ОАЭ простили долги 7 тысячам граждан на сумму 504 миллиона долларов, а в начале этого года крупнейшие банки Эмиратов списали задолженность граждан страны по кредитам на сумму около ста миллионов долларов. Кандидат в президенты США Берни Сандерс внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий полное и немедленное списание всей задолженности американских студентов по кредитам на образование, составляющей на сегодняшний день $1,6 трлн. Инициатива, в случае ее одобрения, коснется порядка 45 миллионов американцев.

Даже в самые древние времена правители предпринимали меры по прощению долгов своих подданных. В 1792 г. до н. э. царь Вавилона Хаммурапи простил жителям страны все долги перед правительством, высокопоставленными чиновниками и официальными лицами. По его законам все, кто задолжал зерно в год, когда не было урожая из-за отсутствия дождей, мог выкинуть долговые таблички в воду и не отдавать долги.

То есть, это не исключительно казахстанская инновация. И опыт соседки по креслу – яркий пример того, что для многих инициированная Президентом Токаевым мера не просто облегчение долгового бремени, а шанс на возвращение в экономическую жизнь страны. Поскольку само по себе население можно рассматривать как человеческий потенциал и лишь вовлечение его в социально-экономические процессы превращает его в человеческий капитал, способный дальше сам наладить свою жизнь. Остается надеяться, что остальные сотни тысяч воспользовавшихся снижением долговой нагрузки тоже сумеют освоить выпавший шанс в полной мере».