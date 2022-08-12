12 Августа 2022 11:21

Выговоры руководству АО «НИТ» объявили из-за сбоя в работе eGov.kz

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», член совета директоров АО «НИТ» Арман Абдрасилов назвал причины сбоев в работе портала eGov.kz, также ЦОНов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировал на своей странице в Facebook Арман Абдрасилов, 8 августа проведен очередной совет директоров АО НИТ. На повестке дня было заслушивание правления по вопросу сбоя в работе e-Gov 3 августа.

Как объяснил он, в тот день произошла остановка сервисов электронного Правительства, из-за чего не были доступны госуслуги на портале и во всех ЦОН-ах страны.

«Авария началась в ночь со 2 на 3 августа из-за сбоя в работе системы хранения данных, а для ее ликвидации понадобилось 32 часа. Согласно докладу руководителя блока облачной инфраструктуры, проблема с инфраструктурой – давняя проблема e-Gov, связанная с критическим износом и нехваткой финансирования. Произошедшая авария была неизбежна, также как и неизбежны будущие аварии, пока не будет модернизирована инфраструктура», - написал Арман Абдрасилов.

Он добавил, что о проблеме неоднократно информировали регулятора, однако никаких решений не принято.

«Более того, финансирование, запущенного нами в прошлом году проекта резервной площадки, резервирующего 25% систем, в текущем году секвестрировано. Итого, авария остановила все системы, курируемые заместителем председателя ответственного за e-Gov и все государственные базы данных, за которые отвечает заместитель председателя по сопровождению ГБД и инвестпроектов. То, что потерь данных удалось избежать – невероятное везение», - отметил А. Абдрасилов.

«Причины аварии объективные: износ оборудования, высокие перегрузки и недостаток финансирования. Причины долгого восстановления субъективные: отсутствие полноценной системы резервирования, а также утвержденных сценариев при инцидентах и авариях», - также проинформировал глава холдинга.

Как сообщил А. Абдрасилов, по результатам заслушивания советом директоров АО «НИТ» приняты следующие решения: объявлены выговора председателю правления и заместителю председателя по блоку инфраструктуры, замечание - заместителю председателя ответственного за сопровождение ГБД и инвестпроектов.

Для усиления правления принято решение прекратить полномочия заместителя председателя по блоку e-Gov и назначить на эту должность Голобурда Дмитрия Васильевича. В разное время он занимал должности вице-министра Министерства цифрового развития, где курировал вопросы цифровизации и информационной безопасности, руководителя Комитета информационной безопасности в ведомстве, председателя Комитета связи и информатизации в МИИР, заместителя директора РГП «Государственная техническая служба» и другие.









Фото: facebook.com/ArmanAbdrassilov