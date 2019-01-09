Выговоры получили три чиновника Павлодара за вмешательство в бизнес

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В отношении трёх сотрудников государственных органов наложены дисциплинарные взыскания в виде выговора. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отношении трёх сотрудников государственных органов наложены дисциплинарные взыскания в виде выговора. Законные права инвестора защищены фронт-офисом «Protecting Business and Investments», - сказал руководитель управления профилактики коррупции департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Павлодарской области Назымбек Бекжанов.

По данным ведомства, госслужащие вмешались в деятельность ТОО «Burжуй». Директор компании обратился во фронт-офис по вопросу попытки демонтажа торгового павильона, расположенного на земельном участке в частной собственности.

«Департаментом АДГСПК проведена проверка по обращению инвестора, выявлены нарушения. По результатам акиму города Павлодара внесено представление о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, допустивших нарушения законодательства», - сообщили антикоррупционщики.

В то же время в Павлодаре были защищены законные интересы и восстановлены права инвесторов на сумму 100 миллионов тенге. Руководство ТОО «ПК «Павлодар Құс» подписало соглашение об антикоррупционном сопровождении своего инвестиционного проекта на полтора миллиарда тенге, работы по которому были начаты еще в 2016 году и планируется завершить к 2020 году.

«У ТОО имелась проблема, связанная с задержкой выплат субсидий», - отметили в пресс-службе ведомства. Бизнесмен не раз обращался в управление сельского хозяйства области, сообщая о значительных задержках по выплате субсидий.

«В результате обеспечения сопровождения обращения фронт-офисом департамента агентства управлением сельского хозяйства Павлодарской области произведены выплаты по субсидированию за удешевление стоимости производства яиц за 2018 год около 110 миллионов тенге, в том числе до конца декабря 2018 года - более 80 миллионов тенге», - подчеркнули в пресс-службе.