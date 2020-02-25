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Выговоры получили чиновники за передачу детсадов частникам в СКО

25 Февраля 2020 17:00
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Выговоры получили чиновники за передачу детсадов частникам в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области прокуратура проанализировала законность при передаче трех детских садов Петропавловска в доверительное управление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Прокурор управления по защите общественных интересов Нурахмет Сапаров рассказал, что выявили ряд нарушений. В частности, не была создана межведомственная проектная группа, в заключенных договорах не был предусмотрен риск производственного конфликта, сведения о результатах конкурса в печатных изданиях не публиковались, были предоставлены неверные сведения по квалификационным требованиям.

«Имел место конфликт интересов со стороны государственного служащего – руководителя городского отдела образования. Детские сады подведомственны этому отделу. С ноября прошлого года по январь нынешнего учредителем был ее гражданский супруг. В январе она направила уведомление в департамент по делам государственной службы», - сказал Н.Сапаров.

В результате прокурорской проверки руководитель отдела образования Петропавловска получила строгий выговор. Два заместителя руководителя управления образования, руководитель отдела по правовым вопросам – выговор. Заместитель руководителя управления экономики – замечание.

«Касательно выделенных денежных средств для консультативного сопровождения – вопрос находится на изучении», - добавил Н. Сапаров.

Напомним, ранее об отмене передачи детских садов в доверительное управление заявил аким области Кумар Аксакалов.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Образование, Генпрокуратура,
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Автор:

Олеся Жуковень

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