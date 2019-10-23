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Выговоры получили акимы нескольких районов в СКО

23 Октября 2019 08:40
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Выговоры получили акимы нескольких районов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области к дисциплинарной ответственности привлекли акимов двух районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На заседании акимата глава региона Кумар Аксакалов объявил акиму Айыртауского района Бейбуту Исманову, руководителю управления строительства, архитектуры и градостроительства Серику Мухамедиеву выговор, акиму Жамбылского района Муратбеку Абишеву – строгий выговор – за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Чиновники не обеспечили достижение плановых показателей социально-экономического развития по итогам 9 месяцев.

«За недостижение показателей социально-экономического развития по итогам первого полугодия к дисциплинарной ответственности привлекались акимы Жамбылского, Мамлютского и Шал акына районов. Посмотрим, что будет по итогам года», - сказал К.Аксакалов.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Другие государственные органы,
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Автор:

Олеся Жуковень

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