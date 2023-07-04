Выговор за очереди и бесхозяйственность объявил главврачу поликлиники аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров без предупреждения приехал в городскую поликлинику №1 в Петропавловске, пациенты которой в социальных сетях жалуются на очереди к узким специалистам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководства поликилиники на месте не оказалось. Зато главу региона встретили пациенты сразу у регистратуры. Они рассказали, что вынуждены приходить в поликлинику в шесть часов утра, чтобы занять очередь на получение талона. Иначе придется ждать от нескольких дней до нескольких недель. Люди просят хотя бы осенью и зимой, в непогоду, пропускать их в фойе здания. Не хватает в коридорах сидений, пожилые пациенты жалуются, что ждать очереди стоя им непросто.

Сложности возникают и при использовании приложения Damumed. Одна из пациенток не смогла записаться к профильному специалисту, даже имея направление от терапевта. Если же последнего нет, то обращаться к приложению вообще не стоит.Аким области поинтересовался, почему в 8:30 нет талонов на прием к невропатологу.Оказалось, что принимает он всего два часа - с 9:00 до 11?15 - и 10 талонов уже выдали. Не могут горожане попасть к ЛОРу и эндокринологу. Последнего в поликлинике нет, только заключили договор с резидентом, который прибудет осенью. Всего в медучреждении не хватает 13 специалистов. В том числе трех терапевтов, врача-эндокринолога, онколога, врача лучевой диагностики, трех рентгенологов, четырех врачей общей практики.«Руководитель поликлиники должен начинать рабочий день отсюда. Зачем он едет утром в управление здравоохранения? Если специалист будет принимать полный рабочий день, то очередей не будет и людям не придется занимать очередь за несколько часов до открытия. Проблемы возникают потому, что после двухчасового приема здесь, врач уходит в частную клинику. Если к этой поликлинике большее количество населения прикреплено, то нужно координировать работу, врачей из других поликлиник направлять», - сказал А. Сапаров.В ручном режиме пришлось регулировать акиму области очередь в процедурный кабинет. Пациенты, которые пришли сдать кровь на анализы, жалуются, что ожидание длится несколько часов. В очереди - и здоровые, и больные. Одна из пациенток заявила, что сюда ее отправили из фильтр-кабинета, хотя она говорила, что у нее явные симптомы вирусного заболевания. В это же время в процедурном кабинете на втором этаже свободно.Аким области прошел по всем этажам поликлиники. Возмутился состоянием коридоров, отсутствием элементарных указателей и табличек на дверях кабинетов, санитарными условиями в буфете. Проблемы и со входом в поликлинику. Ступени должны отремонтировать, ждут конкурс. Пациенты же вынуждены протискиваться через узкий проход, предназначенный для людей с ограниченными возможностями.Все попытки оправдаться руководителя управления здравоохранения Кумара Кусемисова глава региона пресекал. Говорил, что нужно не оправдываться, а решать вопросы, реагировать на жалобы населения своевременно.К этому времени прибыл директор городской поликлиники №1 Николай Новиков. По его словам, здание в таком депрессивном состоянии из-за недобросовестных подрядчиков, которые еще с прошлого года не сделали ремонт. Очереди Н. Новиков объяснил особенностями контингента поликлиники: пожилые люди не пользуются цифровыми технологиями и по старинке приходят рано утром в регистратуру.«Вы здесь за все отвечаете. Хотя бы до 17 часов врачи должны принимать. Люди не могут записаться. Поручаю управлению здравоохранения провести проверку в поликлинике. Принять меры, навести порядок. В ручном режиме нужно принимать решение, быстрее. Почему паценты должны мучаться? Объявляю строгий выговор главному врачу. 10 дней на то, чтобы навести порядок. Три дня - отремонтировать лестницу у входа. Приеду, лично проверю», - сказал А. Сапаров.