Выговор получил ряд акимов в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области по состоянию на 1 октября т.г. количество действующих субъектов МСБ составило 41 393 единицы, за последний год их число увеличилось более чем на 11 процентов. Это лучший результат по темпам роста субъектов МСБ в республике среди регионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В акимате Кызылординской области прошли совещания по вопросам развития массового предпринимательства, где были подведены итоги работы за 9 месяцев в регионе.

Напомним, в целях создания новых рабочих мест, сокращения числа безработных и непродуктивно самозанятых и увеличения доли МСБ во внутреннем региональном продукте 2018-2020 гг. в регионе объявлены трехлетием развития и поддержки массового предпринимательства.

В совещании приняли участие акимы сельских округов, районов, кураторы - руководители областных департаментов и инспекций, управлений и региональных финансовых институтов, ответственные за развитие предпринимательства в селах.

«В начале года количество безработных и непродуктивно самозанятых составляло 97,5 тысяч человек, на сегодня их число составляет 33,5 тысяч, то есть трудоустроено и формализовано почти 64,5 тысяч. В том числе свыше 14 тысяч человек трудоустроены в рамках мероприятий по поддержке массового предпринимательства», - отметил аким области Крымбек Кушербаев, добавив, что по итогам 2017 года доля малого и среднего бизнеса во внутреннем региональном продукте региона составила 14,2 процента.

«По итогам 2018 года доля МСБ должна быть не менее 15 процентов, а в 2020 - 25 процентов. Как вы знаете, по инициативе Главы государства программа «Дорожная карта бизнеса-2020» продлена еще на 5 лет, в связи с чем поручаю ответственным за развитие бизнеса в аульных округах совместно с акимами сел сопровождать конкретные проекты, в том числе якорные и контролировать их до запуска в производство», - подчеркнул аким области.

Акимы районов, сельских населенных пунктов и кураторы отчитались о выполненной работе по открытию новых субъектов предпринимательства на местах. К примеру, в Сырдарьинском районе на 1 октября было зарегистрировано 2 167 субъектов МСБ, в Кызылорде - 26 099. Глава региона подчеркнул, что областной центр должен быть образцово-показательным, по итогам года будут заслушаны отчеты руководителей госорганов области в части развития предпринимательства в своей сфере.

На совещании ряд акимов сельских округов и их кураторы получили выговор и предупреждение, в случае, если до конца года не будет положительных результатов, будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения.

«Государством созданы все условия: выделены средства, разработаны программы, необходимо лишь ваше стремление грамотно организовать эту работу на местах. Все мы ответственны за благосостояние жителей региона. Нужно работать, чтобы был результат, и уметь брать на себя ответственность и делать. В конце года, на итоговом заседании будет заслушан отчет каждого из вас, будет рассмотрен ваш персональный вклад в развитие предпринимательства на местах», - подчеркнул Крымбек Кушербаев.

Кроме того, глава региона поручил руководителям филиалов банков второго уровня увеличить кредитный портфель.

«В случае, если филиалы банков не будут работать, не будут способствовать развитию МСБ в регионе, то мы будем вынуждены принимать меры - требовать от руководства увольнять бездеятельных директоров местных филиалов либо закрывать их вообще», - отметил аким области.

По итогам совещания, глава региона еще раз напомнил участникам совещания о персональной ответственности каждого за развитие предпринимательства.