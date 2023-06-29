Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой области в т.г. проведены проверки в деятельности детско-юношеских спортивных школ «Олимп» и «Дельфин», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры СКО.

В ходе проверки наряду с нарушениями норм трудового законодательства установлены факты по необоснованному получению заработных плат лицами, незаконно трудоустроенными в качестве тренеров, и ненадлежащему обеспечению спортивным инвентарем, помещениями для раздевалки учащихся в ДЮСШ «Олимп», незаконного присвоения квалификационных категорий в ДЮСШ «Дельфин» и другие нарушения.

По выявленным нарушениям в адрес акимата области и Управления физической культуры и спорта внесены акты надзора.

По результатам рассмотрения актов надзора в бюджет возмещено 6,8 млнтенге, к различным видам ответственности привлечены 14 лиц, 4 лица освобождены от занимаемых должностей, 2 лица лишены квалификационных категорий, в том числе руководитель Управления физической культуры и спорта Мелехов С.В. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

По нарушениям норм трудового законодательства виновные лица привлечены к административной ответственности.

Материалы проверки в части необоснованного начисления заработной платы, незаконного сбора денежных средств, фиктивного трудоустройства переданы в орган уголовного преследования (УП, ДЭР) для принятия процессуального решения.

По фактам подделки подписи врача о годности спортсменов к соревнованиям и письма адресованного банковским организациям об оказании благотворительной помощи Управлением полиции г. Петропавловска начаты досудебные расследования.