Выгодные маршруты для доступа в интернет для казахстанцев назвал Багдат Мусин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По каким путям Казахстан получает доступ во всемирную интернет-сеть, рассказал министр цифрового развития и аэрокосмической деятельности Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда говорят, что если у соседей что-то случится и тогда у нас интернет пропадет - это неправда. Мы можем входить в интернет, в том числе через Восток, то есть через Китай. Вы знаете, трафик в интернет он не ограничивается. Есть в Гонконге, например, международные компании, которые предоставляют маршруты через Тихий океан в Америку», - сказал Багдат Мусин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

По его словам, для Казахстана этот маршрут тоже выгоден.

«Потому что у нас в принципе 50% трафика, который проходит в интернете, остается в Казахстане, то есть это казнетовские ресурсы или же закэшированные серверы международных игроков. Из той половины, которая входит на международный трафик, из них львиная доля входит в американские ресурсы, то есть нам не составляет никакого труда прописать маршруты и входить на американские ресурсы самостоятельно через Китай и через Гонконг, а также через страны Юго-Восточной Азии. Просто по привычке мы всегда входили через Европу и через Европу достукивались до американских серверов. Мы с операторами связи выработали план мероприятий, в случае даже если какие-то вопросы будут возникать у нас спокойно будут маршруты туда перенастроены», - пояснил Багдат Мусин.