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Выезды юных спортсменов СКО на соревнования будут оплачивать из бюджета

31 Декабря 2019 20:30
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Выезды юных спортсменов СКО на соревнования будут оплачивать из бюджета

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в 2020 году расходы на спортивную отрасль увеличат на 43%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Аким области Кумар Аксакалов пояснил, на что потратят бюджетные средства. Он отметил, что возрастут расходы на учебно-тренировочные соревнования.

«Мы будем проводить полноценные чемпионаты области по футболу, баскетболу, волейболу. Это значит, мы будем финансировать выезд детских, юношеских и взрослых категорий. Сначала внутри района, области и так далее. Всегда была проблема: родители вынуждены были оплачивать поездки детей на соревнования. Это неправильно. Государство должно этим заниматься. Наконец-то мы этот вопрос решим», - сказал глава региона.

Он добавил, что недавно обсуждал развитие велоспорта с Александром Винокуровым.

«Мы договорились о том, что в нашей области должны проводиться чемпионаты Казахстана по велоспорту. Как минимум, три ближайших года мы «забили». У нас есть инфраструктура, мы можем проводим чемпионаты», - сказал К.Аксакалов.

Напомним, ранее аким области сообщал, что половину бюджетных расходов в 2020 году составят затраты на социальную сферу.



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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Акимат, Спорт,
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Автор:

Олеся Жуковень

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