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Выезды из столицы закрыты из-за погоды - КазАвтоЖол

1 Марта 2023, 01:22
Выезды из столицы закрыты из-за погоды - КазАвтоЖол

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Национальный оператор автодорог республиканского значения сообщил о закрытии движения для всех видов транспорта за пределы столицы во всех направлениях, передает МИА «Казинформ».

«Вниманию жителей и гостей столицы! В Астане закрыто движение для всех видов транспорта за пределы города во всех направлениях. Это связано с ухудшением погодных условий», - говорится в публикации пресс-службы АО «НК «КазАвтоЖол» в Telegram-канале.

Пресс-служба МВД Казахстана опубликовала видео, в котором видно, что дороги на выезде из столицы очень скользкие.

«01.03. с 00:30 в связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед) закрыто движение на автодороге республиканского значения (г. Екатеринбург-г. Алматы км 1291-1353), участок г. Астана-ст. Анар» для всех видов транспортных средств», - говорится также в публикации пресс-службы столичного ДЧС.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области из-за метели и плохой видимости для всех видов транспорта закрыты две дороги. Из-за гололеда для всех видов транспорта закрыта автодорога Астана-Коргалжын.


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