Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Выезды из Астаны закрыли из-за непогоды

3 Января 2023, 20:40
Выезды из Астаны закрыли из-за непогоды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане закрыли выезды из города из-за ухудшения погодных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

С 18:30 в связи с ухудшением погодных условий (ограничение видимости, метель) закрыто движение на автодороге республиканского значения «Астана-Ерейментау-Шидерты 16-200 км» участок «г. Астана-гр.Павлодарской области» для всех видов транспортных средств.

С 20:00 закрыто движение на автодороге республиканского значения «г. Екатеринбург-г.Алматы км. 1291-1353, участок «г.Астана-ст. Анар» для всех видов транспортных средств.

С 20:00 из-за усиления ветра, верхового снега и плохой видимости закрыто движение на автодороге республиканского значения «г. Астана -г.Петропавловск км 18-231), участок «г. Астана-г.Щучинск» для всех видов транспортных средств.

Ранее из-за непогоды в Астане приостановили движение пригородных маршрутов.


Новости по теме
Последствия ураганного ветра ликвидируют в Таразе
На погоду в СКО влияет Атлантический циклон – синоптики
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы
Теги:
Читайте также
Последствия ураганного ветра ликвидируют в Таразе
Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 15 регионах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы
Снег и ветер ожидаются в Казахстане 5 января
Ряд аварий на объектах ЖКХ произошел из-за непогоды в Акмолинской области
На погоду в СКО влияет Атлантический циклон – синоптики
Непогода в Казахстане: 725 человек спасены за сутки
Чай с горячими лепешками раздают застрявшим на трассе водителям полицейские Жамбылской области
Новости партнеров
Популярное
1 Асхат Оралов назначен министром культуры и спорта РК
2 Гани Бейсембаев назначен министром просвещения РК
3 Азамат Ескараев назначен министром юстиции РК
4 Марат Карабаев назначен министром индустрии и инфраструктурного развития РК
5 Алихан Смаилов представил коллективам пяти министерств новых руководителей

Лента новостей