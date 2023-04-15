Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Выезды из Астаны закрыли из-за метели

Редактор:  
Ринат Дусумов
15 Апреля 2023, 10:46
Выезды из Астаны закрыли из-за метели

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департамент по ЧС города Астаны сообщил о закрытии выездов из столицы из-за погоды, передает МИА «Казинформ».

«15.04. с 10:00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, метель, ограничение видимости) закрыто движение на автодорогах республиканского значения для всех видов транспортных средств: а/д «Екатеринбург-Алматы» км 1291-1353 (от г.Астана – до ст Анар), а/д «Астана-Коргалжын» км 19-124 (г. Астана- Коргалжин), а/д «Астана-Кабанбай батыра-Киевка-Нура-Темиртау» км 16-51 (г.Косши-гр.Карагандинской области)», - сообщили в ДЧС.

Ранее сообщалось, что в Астане выпал снег. В городе ветрено, минусовая температура.

Астана   Дороги   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Главу районного отдела образования в Актюбинской области осудили за незаконный бизнес
Главу районного отдела образования в Актюбинской области осудили за незаконный бизнес
Как казахстанский ученый помог открыть филиал шотландского университета в Казахстане
Как казахстанский ученый помог открыть филиал шотландского университета в Казахстане
Три автобуса изменят маршрут из-за ремонта на транспортной развязке в Астане
Три автобуса изменят маршрут из-за ремонта на транспортной развязке в Астане
66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
Выставку о польских татарах открыли в Астане
Выставку о польских татарах открыли в Астане
Сотрудники «МАЭК» опровергли информацию из видеообращений к Президенту РК
Сотрудники «МАЭК» опровергли информацию из видеообращений к Президенту РК
22 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
22 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»