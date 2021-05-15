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    09:44, 15 Май 2021 | GMT +6

    Выездные консультации медиков-специалистов организовали в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области жители отдалённых городов и районов смогут получить на месте квалифицированную медицинскую помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Специалисты Многопрофильной больницы имени профессора Х. Ж. Макажанова в мае – июне запланировали выездные консультации. Они посетят Осакаровский, Каркаралинский, Жанааркинский районы, города Жезказган и Балхаш. В выездные бригады войдут травматологи, хирурги, невропатологи, окулисты, ЛОР-врачи.

    График выездов уже определен:

    Жанааркинский район – 17 и 18 мая (хирург – Жасулан Хасенов, анестезиолог-реаниматолог – Станислав Бошков);

    Жезказган – 17 и 18 мая (травматолог-ортопед для взрослых пациентов Манас Амиров, травматолог-ортопед для детей Ерлан Айтмагамбетов);

    Осакаровский район – 7 июня (офтальмолог Кира Делибораниди, отоларинголог Айдан Мусин, травматолог-ортопед для взрослых пациентов Алексей Тарасюк, травматолог-ортопед для детей Ерлан Айтмагамбетов);

    Каркаралинский район – 14 июня (офтальмолог Маржан Аркен, отоларинголог Руслан Абдуганиев, травматолог-ортопед для взрослых пациентов Алексей Тарасюк, травматолог-ортопед для детей Ерлан Айтмагамбетов);

    Балхаш – 21–22 июня (невропатолог-эпилептолог Сацита Висурханова, невропатолог-паркинсолог Елена Чернецкая, травматолог-ортопед для взрослых пациентов Алексей Тарасюк, травматолог-ортопед для детей Ерлан Айтмагамбетов).

    Администрация клиники Макажанова просит уточнять день и время приёма в районных и городских больницах.


    Теги:
    Здравоохранение Карагандинская область
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