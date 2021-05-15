Выездные консультации медиков-специалистов организовали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области жители отдалённых городов и районов смогут получить на месте квалифицированную медицинскую помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Специалисты Многопрофильной больницы имени профессора Х. Ж. Макажанова в мае – июне запланировали выездные консультации. Они посетят Осакаровский, Каркаралинский, Жанааркинский районы, города Жезказган и Балхаш. В выездные бригады войдут травматологи, хирурги, невропатологи, окулисты, ЛОР-врачи.

График выездов уже определен:

Жанааркинский район – 17 и 18 мая (хирург – Жасулан Хасенов, анестезиолог-реаниматолог – Станислав Бошков);

Жезказган – 17 и 18 мая (травматолог-ортопед для взрослых пациентов – Манас Амиров, травматолог-ортопед для детей – Ерлан Айтмагамбетов);

Осакаровский район – 7 июня (офтальмолог – Кира Делибораниди, отоларинголог – Айдан Мусин, травматолог-ортопед для взрослых пациентов – Алексей Тарасюк, травматолог-ортопед для детей – Ерлан Айтмагамбетов);

Каркаралинский район – 14 июня (офтальмолог – Маржан Аркен, отоларинголог – Руслан Абдуганиев, травматолог-ортопед для взрослых пациентов – Алексей Тарасюк, травматолог-ортопед для детей – Ерлан Айтмагамбетов);

Балхаш – 21–22 июня (невропатолог-эпилептолог – Сацита Висурханова, невропатолог-паркинсолог – Елена Чернецкая, травматолог-ортопед для взрослых пациентов – Алексей Тарасюк, травматолог-ортопед для детей – Ерлан Айтмагамбетов).

Администрация клиники Макажанова просит уточнять день и время приёма в районных и городских больницах.