Выездные консультации медиков-специалистов организовали в Карагандинской области
Специалисты Многопрофильной больницы имени профессора Х. Ж. Макажанова в мае – июне запланировали выездные консультации. Они посетят Осакаровский, Каркаралинский, Жанааркинский районы, города Жезказган и Балхаш. В выездные бригады войдут травматологи, хирурги, невропатологи, окулисты, ЛОР-врачи.
График выездов уже определен:
Жанааркинский район – 17 и 18 мая (хирург – Жасулан Хасенов, анестезиолог-реаниматолог – Станислав Бошков);
Жезказган – 17 и 18 мая (травматолог-ортопед для взрослых пациентов – Манас Амиров, травматолог-ортопед для детей – Ерлан Айтмагамбетов);
Осакаровский район – 7 июня (офтальмолог – Кира Делибораниди, отоларинголог – Айдан Мусин, травматолог-ортопед для взрослых пациентов – Алексей Тарасюк, травматолог-ортопед для детей – Ерлан Айтмагамбетов);
Каркаралинский район – 14 июня (офтальмолог – Маржан Аркен, отоларинголог – Руслан Абдуганиев, травматолог-ортопед для взрослых пациентов – Алексей Тарасюк, травматолог-ортопед для детей – Ерлан Айтмагамбетов);
Балхаш – 21–22 июня (невропатолог-эпилептолог – Сацита Висурханова, невропатолог-паркинсолог – Елена Чернецкая, травматолог-ортопед для взрослых пациентов – Алексей Тарасюк, травматолог-ортопед для детей – Ерлан Айтмагамбетов).
Администрация клиники Макажанова просит уточнять день и время приёма в районных и городских больницах.