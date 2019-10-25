Выездной прием жителей Алматинской области провела Общественная приёмная АП РК

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Общественная приёмная Администрации Президента РК проведен выездной прием граждан в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram Общественной приёмной АП РК.

«Вчера в Талдыкоргане в общественной приемной Алматинского областного филиала партии Nur Otan помощником Президента - заведующей Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК Аидой Балаевой был проведен выездной прием граждан.

Всего было принято 106 жителей Алматинской области. Почти половина заявлений связана с жилищными проблемами: рассмотрены обращения о получении льготного жилья многодетными семьями, матерями-одиночками, военнослужащими и воспитывающими детей-инвалидов, ипотечные вопросы и вопросы предоставления арендного жилья, незаконного выселения», - говорится в сообщении.

Кроме того, жители области жалуются на инфраструктурные особенности региона: например с вводом в эксплуатацию платной автодороги, на трассе республиканского значения Алматы - Капшагай многие водители не хотят платить за проезд и съезжают на второстепенную трассу, где образуются километровые пробки. Областники попросили построить дополнительный мост для разгрузки трафика.

По словам жителя поселка Токжайлау Алакольского района, от 44-го по 96-й километр дороги Кабанбай-Коктома нет нормального дорожного полотна. Это вызывает отток туристов, проезжающих по этому направлению, в связи с чем местный МСБ теряет доходы. Алакольцы надеются, что областная администрация поддержит местных производителей, отремонтировав дорогу.

Особое внимание Аида Балаева поручила уделить образовательным учреждениям города Талгар после обращения ее жительницы по поводу сдачи в эксплуатацию школы на 1200 человек. Оказалось, что объект должен быть сдан еще три года назад, но школы до сих пор нет.

Жители аула Коксу обратились с просьбой поспособствовать ремонту плотины, которая находится в аварийном состоянии. От этого зависит не только безопасность сельчан - под угрозой находится 19 000 гектаров пахотных земель.

По этим и другим вопросам Аидой Балаевой даны соответствующие рекомендации и задания акимату Алматинской области. Исполнение данных поручений взято на строгий контроль Администрации Президента РК. Вопросы республиканского значения будут рассмотрены на специальном заседании с участием представителей центральных госорганов под председательством Аиды Балаевой.