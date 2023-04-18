Выездная комиссия по легализации авто работает в отдаленных костанайских районах

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Выездная комиссия по легализации авто работает в самых отдаленных районах и селах Костанайской области. Только за один день в приграничном городе Житикаре выездная комиссия провела осмотр более сотни иностранных автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Комиссия начала выезжать в регионы с апреля. Такое решение, как отмечают в департаменте полиции, было принято после просьб жителей отдаленных районов к начальнику ДП Костанайской области Ерлану Омарбекову об организации работ по легализации авто на местах.

«Сначала комиссия выехала в Аркалык, где за один день был проведен осмотр 90 иностранных авто. Затем было принято решение о выезде в Житикару - это отдаленный приграничный регион с большим количеством авто иностранного учета. Здесь было осмотрено 142 машины», - сообщил начальник административной полиции ДП Костанайской области Сымбат Торебеков.

Местные автовладельцы рады такому комплексному подходу, который дал им возможность на месте легализовать авто и избежать дальней поездки в областной центр.

Жительница Житикары Людмила Стяжкина отмечает оперативную работу полицейских.

«Для нас это очень удобно и практично. Нам не пришлось ехать в Костанай, здесь у себя на месте мы получили все необходимые документы для поставки авто на казахстанский учет», - делится она.

Другой житель районного центра, автолюбитель Кайрат Тентеков также выразил слова благодарности в адрес полицейских, которые оперативно осмотрели его авто.

«В зимний период из-за плохой погоды не мог выехать в областной центр для прохождения процедуры легализации, а с наступлением весны узнал, что полицейские сами приедут к нам и очень обрадовался, ведь это не только сэкономило мое время, но и затраты на дорогу», - отметил он.

Всего, по данным департамента полиции, с начала акции по легализации иностранных автомобилей в Костанайской области поставлено на учет 4500 автомобилей.