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Выезд за рубеж на ПМЖ: кто может забрать пенсионные из ЕНПФ

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
29 Сентября 2021, 14:17
Выезд за рубеж на ПМЖ: кто может забрать пенсионные из ЕНПФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Использование пенсионных накоплений в связи с внесенными изменениями в законодательство в последнее время стали очень актуальным вопросом. Между тем, возникает вопрос – можно ли забрать свои пенсионные при выезде за рубеж на постоянное место жительство? И как это сделать? Во всем этом разбирался корреспондент МИА «Казинформ».

Кто имеет право забрать пенсионные при переезде в другую страну на ПМЖ:

Как сообщили в пресс-службе Единого национального пенсионного фонда, право на пенсионные выплаты из ЕНПФ в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан (далее – ПМЖ за пределы РК) за счет обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов в соответствии со статьями 31 и 32 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон) имеют иностранцы и лица без гражданства, выехавшие на ПМЖ за пределы РК, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ и представившие документы, определенные законодательством Республики Казахстан, подтверждающие факт выезда.

Аналогичные права имеют и вкладчики добровольных пенсионных взносов в соответствии со статьей 33 Закона – иностранцы и лица без гражданства, выезжающие или выехавшие на ПМЖ за пределы РК, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ и представившие документы, определенные законодательством Республики Казахстан, подтверждающие намерение или факт выезда.

Возникает логичный вопрос – а как же казахстанцы, которые собираются навсегда покинуть страну? В Фонде уточнили, что под словом «иностранцы» имеются ввиду граждане РК, которые уже к тому моменту получили паспорт другой страны. Согласно предоставленной информации, наши граждане имеют право претендовать на снятие пенсионных лишь в том случае, когда уже имеют на руках паспорт другой страны.

Стоит отметить, что выплата пенсионных накоплений осуществляется только на банковский счет самого получателя, в том числе в случае, если получателем пенсионных выплат является недееспособное/ограниченно дееспособное совершеннолетнее лицо. Выплата пенсионных накоплений на банковский счет законного представителя (опекуна/попечителя), а также поверенного не допускается.

Документы:

Согласно подпункту 13) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О документах, удостоверяющих личность», документом, удостоверяющим личность иностранца, является заграничный паспорт. Соответственно, если поверенным лицом является иностранец, то в ЕНПФ необходимо предоставить заграничный паспорт (внутренний паспорт иностранца, в т.ч. гражданина Российской Федерации, не подлежит рассмотрению);

При получении документов на выплату, ЕНПФ запрашивает сведения из информационных систем государственных органов Республики Казахстан (Государственной базе данных «Физические лица», далее – ГБД ФЛ) о наличии у обратившегося иностранца или лица без гражданства удостоверения личности гражданина Республики Казахстан либо вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, либо удостоверения лица без гражданства, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан, и его действительности.

В случае получения сведений о недействительности удостоверения личности гражданина Республики Казахстан либо вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, либо удостоверения лица без гражданства, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан, в связи с выездом обратившегося иностранца или лица без гражданства за пределы Республики Казахстан на ПМЖ либо аннулированием иностранцу или лицу без гражданства разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан, ЕНПФ осуществляет пенсионную выплату в течение 10 рабочих дней со дня приема либо поступления в ЕНПФ документов.

Отказ:

ЕНПФ отказывает в приеме заявления в день обращения с вручением расписки об отказе в приеме документов по форме, определяемой внутренними документами ЕНПФ, либо в исполнении заявления путем направления уведомления в течение десяти рабочих дней с момента получения документов, предусмотренных Правилами, с указанием причины отказа в случаях получения сведений о:

- недействительности удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан, в связи с утратой гражданства Республики Казахстан обратившегося иностранца. При этом ЕНПФ уведомляет иностранца о необходимости обращения в территориальное подразделение миграционной службы органов внутренних дел Республики Казахстан по последнему месту регистрации в Республике Казахстан в целях оформления разрешения на выезд на ПМЖ за пределы Республики Казахстан. При необходимости иностранец повторно обращается в ЕНПФ с заявлением после оформления документов на выезд за пределы РК на ПМЖ. Таким образом, если вначале оформить гражданство другой страны, а затем сдать паспорт и удостоверение личности гражданина Республики Казахстан в консульстве Республики Казахстан, то в ГБД ФЛ будет проставлена отметка «утрата гражданства». Однако с такой отметкой ЕНПФ не может осуществить выплату пенсионных накоплений. Для того, чтобы избежать отказа в исполнении заявления на выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК прежде всего необходимо в обязательном порядке оформить выезд на ПМЖ и только после этого оформлять гражданство другой страны;

- наличии и действительности удостоверения личности гражданина Республики Казахстан либо вида на жительство иностранца в Республике Казахстана, либо удостоверения лица без гражданства, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан, а также отсутствия сведений о выезде за пределы Республики Казахстан на ПМЖ обратившегося иностранца или лица без гражданства, либо аннулирования иностранцу или лицу без гражданства разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан;

В соответствии с положениями статьи 326 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» пенсионные выплаты, осуществляемые ЕНПФ, относятся к доходу в виде пенсионных выплат, подлежащему налогообложению. Подробная информация о порядке удержания индивидуального подоходного налога при налогообложении пенсионных выплат из ЕНПФ размещена в разделе: «Получателям» - «Порядок налогообложения пенсионных выплат».

В случае, если в государстве проживания не производится нотариальное свидетельствование копий заграничных паспортов и иных документов, должен быть представлен подтверждающий документ (постановление нотариуса об отказе свидетельствования копии документа либо другой документ). Во всех случаях, когда к заявлению о назначении пенсионных выплат требуется нотариально засвидетельствованная копия заграничного паспорта, допускается представление нотариально засвидетельствованной копии заграничного паспорта, содержащей лишь страницы, на которых указаны основные реквизиты, а также номер, дата и орган выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность, при условии, если в удостоверительной надписи нотариуса присутствуют слова: «свидетельствую верность копии с подлинником/оригиналом документа».

Нотариально засвидетельствованная выписка из заграничного паспорта рассмотрению не подлежит!

В случае, если нотариальные действия в части свидетельствования верности копии документа с оригиналом, подлинности подписи получателя на заявлении, удостоверения доверенности производятся в иностранном государстве, то их необходимо легализовать, за исключением случаев, когда иное установлено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Предоставляемые документы, составленные на иностранном языке, необходимо перевести на государственный либо русский язык, в том числе все удостоверительные надписи иностранного нотариуса и переводчика при необходимости легализовать.

В случае изменения реквизитов получателя при получении заграничного паспорта, а именно: фамилии, имени, отчества - при наличии, необходимо дополнительно представить к Перечню документов оригинал либо нотариально засвидетельствованную копию одного из нижеследующих документов, подтверждающих факт изменения основных реквизитов, оформленных с соблюдением требований к оформлению иностранных документов:

- справка уполномоченного органа Республики Казахстан;

- справка уполномоченного органа иностранного государства;

- свидетельство/справка о перемене фамилии/имени/отчества;

- свидетельство о заключении/расторжении брака;

- иной документ, подтверждающий факт изменения реквизитов.


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